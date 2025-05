Pronostici Juventude-Gremio e Santos-Botafogo: occhio alle fatiche di coppa

Juventude-Gremio e Santos-Botafogo sono due partite dell’undicesima giornata del Brasileirao e si giocano domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostici.

Dopo un avvio positivo la Juventude sembra essersi smarrita. Sono solamente due i punti conquistati dal club di Caxias do Sul nelle ultime sette giornate: numeri catastrofici, in netta controtendenza con quelli fatti registrare nei primi tre turni, in cui erano arrivate due vittorie (entrambe ottenute davanti al proprio pubblico).

Non stupisce, dunque, che i biancoverdi siano precipitati al penultimo posto della classifica del Brasileirao, in piena zona retrocessione. Ciò che preoccupa di più, però, sono i 22 gol subiti, sintomo di una scarsa organizzazione a livello difensivo: la Juventude ha attualmente la peggior difesa del torneo, bilancio su cui pesano le due scoppole rimediate in casa del Flamengo (6-0) e a Fortaleza (5-0). La squadra di Claudio Tencati in questo weekend tenterà di invertire la rotta davanti al proprio pubblico, dove le cose sono andate invece un po’ meglio. Di fronte ci sarà il Gremio, reduce dal successo per 1-0 in Copa Sudamericana sui paraguaiani dello Sportivo Luqueno. Successo irrilevante ai fini della qualificazione, visto che a Porto Alegre erano già in possesso del pass per la fase ad eliminazione diretta. Nel mirino dell’Imortal Tricolor ora c’è la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo quella di una settimana fa con il Bahia, anche se è una delle poche squadre a non aver ancora vinto in trasferta.

La Juventude ha buone possibilità di conquistare almeno un punto contro un Gremio probabilmente stanco per via dell’impegno infrasettimanale di Sudamericana e che in trasferta continua a fare molta fatica. Valutiamo la doppia chance interna in una gara che non si preannuncia spettacolare.

JUVENTUDE (4-4-2): Marcao; Ewerthon, Rodrigo Sam, Marcos Paulo, Ruschel; Nenè, Caique, Luis Mandaca, Garcez; Batalla, Taliari.

GREMIO (4-2-3-1): Volpi; Joao Lucas, Leonardo, Kannemann, Marlon; Villasanti, Dodi; Pavon, Cristaldo, Amuzu; Braithwaite.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

Il Botafogo fa visita al Santos di Neymar

Dopo le prime dieci giornate di campionato il Botafogo campione in carica si ritrova a -10 dalla vetta, con una partita in meno rispetto al Palmeiras capolista. Non un avvio entusiasmante per il Fogao, reduce da una stagione stratosferica in cui oltre a vincere il Brasileirao ha realizzato una storica doppietta aggiudicandosi la Copa Libertadores.

Troppo discontinuo finora il cammino degli uomini di Renato Paiva, che hanno totalizzato 3 vittorie, 3 sconfitte ed altrettanti pareggi. Anche in Libertadores la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta il Botafogo se l’è dovuta sudare: l’aritmetica è arrivata solo in settimana nell’ultima giornata della fase a gruppi grazie al successo per 1-0 sull’Universidad de Chile. L’obiettivo del club di Rio de Janeiro adesso è riprendere quota in campionato, dove i tre punti mancano dallo scorso 12 maggio. Il Botafogo deve sbloccarsi in trasferta: zero le vittorie ottenute fuori casa. Sarà complicato invertire il trend contro un Santos che non è partito bene e che ha bisogno di punti come il pane per uscire dalla zona retrocessione (è terzultimo a quota 8 punti). Neymar e compagni però si sono riscattati nell’ultimo turno andando a vincere in casa del Vitoria (0-1), primo successo dopo oltre un mese.

Anche in questo caso siamo convinti che il Botafogo possa accusare un minimo di stanchezza dopo una partita dispendiosa in Copa Libertadores. Leggera preferenza, dunque, per il Santos, che ha ritrovato la sua stella Neymar, pronto a partire nuovamente titolare.

SANTOS (4-2-3-1): Brazao; Godoy, Basso, Luan Peres, Souza; Rincón, Zé Rafael; Barreal, Neymar, Guilherme; Washington.

BOTAFOGO (4-4-2): John; Vitinho, Cunha, Barbosa, Alex Telles; Allan, Gregore, Freitas, Cuiabano; Rwan Cruz, Ignacio Jesus.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1