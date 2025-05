Pronostici Adana Demirspor-Gaziantep e Alanyaspor-Sivasspor: solo per la gloria

Adana Demirspor-Gaziantep e Alanyaspor-Sivasspor sono due partite della trentottesima giornata della Super Lig e si giocano sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostici.

Per l’Adana Demirspor è stata una stagione da dimenticare. L’ex club di Vincenzo Montella e Mario Balotelli è retrocesso nella serie cadetta del calcio turco: impossibile pensare di mantenere la categoria dopo la pesantissima penalizzazione (12 punti). L’Adana ha finito per pagare a caro prezzo la decisione di abbandonare il campo lo scorso febbraio durante il match con il Galatasaray in segno di protesta per via di un rigore inesistente assegnato ai giallorossi.

In un torneo che sembrava già maledetto è stato ancora più difficile risollevarsi: la squadra di Alper Avci dovrà pure rassegnarsi a chiudere all’ultimo posto. Domenica scorsa, tuttavia, Aimbetov e compagni sono riusciti a togliere il “segno meno”, arrivando a quota 1 punto grazie all’insperato successo con il Basaksehir (2-3) che ha messo fine ad un digiuno che durava da dicembre. Adana che andrà a caccia di un altro risultato positivo nella sfida con il Gaziantep, salvo ormai da un po’. I rossobianconeri, a corto di motivazioni, hanno tirato i remi in barca nell’ultimo periodo, conquistando solo due punti in sei giornate (la vittoria manca ormai da metà aprile).

Il pronostico

Si può puntare un gettone su un risultato positivo dell’Adana Demirspor in un match che non ha alcun valore ai fini della classifica. Entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Adana Demirspor-Gaziantep

ADANA DEMIRSPOR (3-5-2): Donmezer; Ersoy, Burak, Demirkiran; Fougeu, Maestro, Aydogan, Alioui, Tunç; Aymbetov, Barasi.

GAZIANTEP (4-2-3-1): Bozan; M’Bakata, Bruno Viana, Kizildag, Husic; Soyalp, Ndiaye; Sorescu, Kozlowski, Maxim; Boateng.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2

L’Alanyaspor festeggia la salvezza

La penultima giornata del massimo campionato turco ha regalato altri due verdetti. Tra questi la retrocessione aritmetica del Bodrum e la salvezza dell’Alanyaspor, che ha festeggiato la permanenza in Super Lig con un turno d’anticipo. Fondamentale, per la squadra di Joao Pereira, il successo esterno ottenuto nello scorso fine settimana in casa del Konyaspor (1-2).

Decisivo lo scatto che l’ex Salernitana Vilhena e i suoi compagni hanno avuto negli ultimi mesi di campionato: da fine aprile l’Alanyaspor ha incassato una sola sconfitta e facendo registrare al tempo stesso tre vittorie in sei partite. Niente da fare invece per il Sivasspor, che al contrario non è riuscito ad evitare la retrocessione. I biancorossi precipitano nella TFF 1. Lig: troppo scarno il bottino di 35 punti per sperare di rimanere in massima serie e troppe le sconfitte (18) per pensare di cavarsela. L’anno prossimo non giocherà in Super Lig, dunque, il club che solamente due anni fa aveva affrontato la Fiorentina nella fase ad eliminazione diretta della Conference League.

Il pronostico

Aria di festa in casa Alanyaspor per la salvezza conquistata con una giornata d’anticipo. Probabile che arrivi un altro successo contro una squadra tristemente retrocessa. I gol complessivi dovrebbero essere almeno tre.

Le probabili formazioni di Alanyaspor-Sivasspor

ALANYASPOR (3-4-2-1): Taskiran; Aliti, Toy, Balkovec; Hadergjonaj, Janvier, Makouta, Ozdemir; Cordova, Vilhena; Hwang Ui-Jo.

SIVASSPOR (4-3-3): Vural; Okumus, Radakovic, Camara, Ciftci; Carisis, Cigerci, Bekiroglu; Simic, Koita, Rodrigues.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1