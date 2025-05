I pronostici di sabato 31 maggio: finale Champions League, MLS, Super Lig

I pronostici di sabato 31 maggio: c’è la finale di Champions League PSG-Inter, la Super Lig, l’MLS e altri campionati ancora

Curiosamente il primo confronto ufficiale tra PSG ed Inter va in scena nell’appuntamento calcistico più atteso: la finale di Champions League, il non plus ultra di questo sport, almeno per quanto riguarda i club. Gli unici precedenti sono solo amichevoli estive: l’ultima in ordine di tempo quella del 2023 in una tournée giapponese, terminata 2-1 per i nerazzurri.

In tanti continuano a paragonare il gioco del PSG a quello del Barcellona e non sbagliano. La sensazione, però, è che i parigini rispetto ai blaugrana siano più solidi nella loro metà campo meno spregiudicati, pur votati all’attacco. E non lo dicono solo i freddi numeri. L’Inter, dunque, potrebbe non avere lo stesso numero di occasioni che ha avuto nelle due semifinali, trovando soprattutto impreparata la squadra di Flick in transizione.

Fare gol al PSG, insomma, potrebbe essere più difficile. Ecco perché immaginiamo una gara più tattica e per lunghi tratti bloccata, sulla falsariga della finale 2023 con il Man City, in cui i nerazzurri cercheranno di contenere le ondate transalpine – i pericoli maggiori arriveranno dalle fasce – e di fare male in contropiede. Non è da escludere, dunque, che si possa arrivare ai supplementari in un match equilibrato. Il PSG dovrebbe evitare la sconfitta nei regolamentari.

I pronostici sulle altre partite

Tra quelle in programma nel fine settimana della MLS la partita che promette scintille è Dallas-Philadelphia. Il club della città dell’amore fraterno ha appena superato Vancouver nella classifica generale prendendosi la vetta grazie al successo ottenuto nella trasferta canadese contro Toronto (1-2) nel turno infrasettimanale.

Per quanto riguarda i gol, è improbabile che St.Louis e LA Galaxy, entrambe in difficoltà, riusciranno a limitare i danni contro San Jose Earthquakes e Real Salt Lake. Almeno una rete per parte, infine, in Orlando City-Chicago Fire, due squadre che stanno segnando (e subendo) con una certa regolarità.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X o GOL in PSG-Inter, Finale Champions League, ore 21:00

Vincenti

Fenerbahce (in Fenerbahce-Konyaspor, Super Lig, ore 15:00)

(in Fenerbahce-Konyaspor, ore 15:00) Lillestrøm (in Lillestrøm-Egersund, Obos Ligaen, ore 16:00)

(in Lillestrøm-Egersund, ore 16:00) Nashville (in Nashville-New York City, MLS, ore 22:30)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Rizespor-Hatayspor , Super Lig , ore 15:00

, , ore 15:00 St.Louis City-San Jose Earthquakes , MLS , ore 20:30

, , ore 20:30 Inter Miami-Columbus Crew, MLS, ore 01:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Strømsgodset-HamKam , Eliteserien , ore 16:00

, , ore 16:00 Orlando City-Chicago Fire , MLS , ore 01:30

, , ore 01:30 Dallas-Philadelphia Union, MLS, ore 02:30

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 10.43 GOLDBET ; 10.11 SNAI; 10.43 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in PSG-Inter, Champions League, ore 21:00