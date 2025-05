Pronostico Fenerbahçe-Konyaspor: vittoria amara per Mourinho

Fenerbahçe-Konyaspor è una partita valida per la trentottesima giornata di Super Lig e si gioca sabato alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La sconfitta patita lunedì dal Fenerbahçe nel penultimo turno della Super Lig era per certi versi prevedibile. Gli uomini di José Mourinho sono caduti in casa dell’Hatayspor, rimediando ben quattro gol (è finita 4-2, con i gialloblù in dieci da fine primo tempo per l’espulsione di Muldur). Un crollo fisiologico dopo la fine della corsa al titolo con due giornate di anticipo: anche quest’anno il Fenerbahçe ha dovuto leggere la targa degli odiati cugini del Galatasaray, che hanno vinto aritmeticamente il campionato già due settimane fa. Troppo il divario nei confronti dei giallorossi, che a 90 minuti dalla conclusione del torneo hanno addirittura 11 punti in più.

Neppure l’esperienza di un tecnico navigato come il portoghese, oltre ad una campagna acquisti ambiziosa, è riuscita a sovvertire le gerarchie. Il Galatasaray è stato più continuo rispetto a Dzeko e compagni, costretti ad accontentarsi del secondo posto che vale la qualificazione ai preliminari della prossima Champions League. E Mourinho adesso che fa? Una domanda che si pongono in tanti dopo l’ennesimo scontro tra l’allenatore lusitano e i giornalisti nell’ultima conferenza stampa: “Negli ultimi sette anni ho fatto più finali europee io che il calcio turco in tutta la sua storia”, ha detto Mou punzecchiando la stampa più critica nei suoi confronti. La sua permanenza ad Instanbul, ad ogni modo, non è scontata: in estate potrebbero cambiare molte cose. Intanto i gialloblù saluteranno i propri tifosi in una partita che ha poco da dire con il Konyaspor, squadra che chiuderà a metà classifica (attualmente è decima). Tanti assenti in casa Fenerbahçe, dallo squalificato Muldur agli infortunati Oosterwolde, Becao, Saint-Maximin e Diego Carlos. Ben tre squalificati invece tra gli ospiti: Kramer, Olgun e Pedrinho.

Come vedere Fenerbahçe-Konyaspor in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la trentottesima giornata di Super Lig tra Fenerbahçe e Konyaspor, in programma sabato alle 15:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato di calcio turco.

Il pronostico

Non sono mancati i gol nelle ultime tre sfide che hanno visto protagonista il Fenerbahçe e probabilmente sarà una sfida prolifica anche questa, considerando assenze e scarse motivazioni di classifica. Almeno tre gol totali e più di due complessivi.

Le probabili formazioni di Fenerbahçe-Konyaspor

FENERBAHCE (3-5-2): Livakovic; Skriniar, Djiku, Soyuncu; Aydin, Fred, Amrabat, Talisca, Kostic; Dzeko, En Nesyri.

KONYASPOR (4-3-3): Ertas; Boranijasevic, Demirbag, Bazoer, Guilherme; Erdogan, Bjorlo, Ibrahimoglu; Ndao, Nayir, Prip.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1