Pronostico Al Ittihad-Al Qadisiya: doppietta servita

Al Ittihad-Al Qadisiya è valida per la finale di King Cup e si gioca venerdì alle 20:00: probabili formazioni e pronostico

La doppietta è alla portata. La doppietta è qualcosa da prendere senza nemmeno stare lì a pensarci più di tanto. Le qualità ci sono, messe in evidenza dentro un campionato dominato dal primo all’ultimo giorno. E adesso l’Al Ittihad vuole prendersi anche la Coppa, nella finale contro l’Al Qadisiya.

La prima contro la quarta forza del massimo campionato saudita, almeno questo ci ha detto la classifica finale. Prima contro quarta con quindici punti di differenza. Un fattore, questo, nella finale. E, un altro fatto potrebbe essere sicuramente – anzi, sarà sicuramente – la qualità della rosa che ha vinto il campionato e che ha dei calciatori che, a certi livelli, ci hanno sempre giocato e quindi non hanno il “timore” di affrontare una finale del genere. Sì, è vero, un ultimo atto, una partita secca che mette in palio un trofeo è sempre una gara diversa dalle altre. Ma alla fine vince sempre chi fa meglio, chi entra in campo con maggiore personalità, chi ha dimostrato anche nel corso dell’anno di essere più forte e che di conseguenza mentalmente sa di poterla vincere in qualsiasi momento. Insomma, l’Al Ittihad è favorito.

Anche perché, dopo un infortunio che gli ha fatto saltare un po’ di partite, Benzema è pienamente recuperato e nella finale giocherà dal primo minuto. Non stiamo qui a raccontare quello che il centravanti francese è riuscito a fare nel corso della sua carriera, non c’è bisogno. Diciamo solo che uno come lui la può decidere in qualsiasi momento.

Come vedere Al Ittihad-Al Qadisiya in diretta tv e in streaming

Al Ittihad-Al Qadisiya, in programma venerdì alle 20:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione della massima competizione asiatica per club o non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Al Ittihad ha un valore di 2.05 su Goldbet e Lottomatica e a 2.10 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.50 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Al Ittihad favorito in una finale che si preannuncia spettacolare e con almeno tre reti complessive. Poche discussioni, insomma, si chi alzerà il trofeo. Lo faranno quelli che hanno già conquistato lo scudetto e che puntano alla doppietta.

Le probabili formazioni di Al Ittihad-Al Qadisiya

AL ITTIHAD (4-2-3-1): Al Mamasneh; Al Saquor, Al Amri, Pereira, Mitaj; Kante, Fabinho; Hernandez, Aouar, Bergwinj; Benzema.

AL QADISIYA (3-5-2): Al Kassar; Thakri, Lajami, Alvarez; Abu, Al Qathani, Hazazi, Puertas, Almena; Aubameyang; Al Otham.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2