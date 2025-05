Pronostici Eliteserien 31 maggio-1 giugno: altra prova del nove per la capolista

Eliteserien, nel massimo campionato norvegese c’è una squadra che sembra aver già fatto il vuoto dietro di sé: i pronostici sulla nona giornata.

L’Eliteserien, il massimo campionato norvegese, è iniziato soltanto due mesi fa. E dopo nove turni in cima alla classifica non c’è il famigerato Bodo/Glimt, dominatore indiscusso delle ultime stagioni, ma il sorprendente Viking, che fa sul serio e sembra aver già fatto il vuoto dietro di sé, volando a +5 sulla seconda. Parliamo di una squadra che ha segnato la bellezza di 33 gol in 11 partite, ha incassato a malapena una sconfitta ed ha vinto le ultime 4 (il numero delle vittorie sale a 6 se consideriamo anche le 2 ottenute nella coppa nazionale).

Che il Viking abbia le giuste credenziali per ambire al titolo lo si è capito anche in settimana, con il successo in casa dei campioni in carica del Bodo, travolti 4-2 a domicilio. In questo turno la squadra di Morten Jensen è attesa da un’altra prova del nove: farà visita ad una big del calcio norvegese come il Molde, che come il Bodo non è partita benissimo. Di nuovo una stagione di passione per i cinque volte campioni di Norvegia? Ancora è presto per affermarlo, ma il Viking ha buone possibilità di tornare con dei punti in tasca.

Il Bodo/Glimt invece ha l’occasione di riscattare immediatamente il pesante k.o. interno di mercoledì scorso. I gialloneri, sconfitti tre volte nelle ultime quattro partite, volteranno probabilmente pagina nella trasferta con l’Haugesund, fanalino di coda della classifica con appena punto conquistato nelle prime nove giornate: definirlo disastro è un eufemismo. Tre punti alla portata anche per il Rosenborg, determinato più che mai a tornare ai fasti di un tempo. Stavolta i bianconeri sono partiti bene e, con una gara in meno rispetto al Viking capolista, sono secondi a -5 dalla vetta: il KFUM Oslo, penultimo, non può certo fare paura. Dovrebbe evitare la sconfitta pure il Tromso, impegnato con il Valerenga: le tre vittorie di fila hanno dato maggiore consapevolezza alla squadra di Jorgen Vik. Non mancheranno gol ed emozioni, infine, in Brann-Kristiansund, Stromsgodset-HamKam e Bryne-Sandefjord.

Eliteserien: possibili vincenti

Tromso o pareggio (in Tromso-Valerenga)

Rosenborg (in Rosenborg-KFUM Oslo)

Viking o pareggio (in Molde-Viking)

Bodo/Glimt (in Haugesund-Bodo/Glimt)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Haugesund-Bodo/Glimt

Brann-Kristiansund

Eliteserien: le partite da almeno un gol per squadra

Stromsgodset-HamKam

Bryne-Sandefjord

