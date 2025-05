I pronostici di venerdì 30 maggio: Coppa d’Arabia, Super Lig e altri campionati

I pronostici di venerdì 30 maggio, c’è la finale di Coppa d’Arabia e si gioca pure in Turchia, Norvegia e Svezia

Nello scorso weekend il Galatasaray ha dimostrato di non essere affatto sazio. Sebbene i giallorossi abbiano vinto il titolo con due turni d’anticipo, laureandosi campioni di Turchia per il secondo anno di fila, non sembrano voler sollevare il piede dall’acceleratore. Sabato è arrivato l’ennesimo successo, il ventinovesimo in 35 giornate, in casa del Goztepe. Per Osimhen e compagni è stata la decima vittoria di fila tra campionato e coppa nazionale, anch’essa sollevata lo scorso 14 maggio nella finalissima con il Trabzonspor.

Il club di Istanbul ha nuovamente fatto ingoiare la polvere ai rivali cittadini del Fenerbahçe, che a 90 minuti dal termine hanno ben 11 punti in meno nonostante abbiano segnato quasi lo stesso numero di gol del Galatasaray (89 contro 88). In attesa di capire cosa avverrà in estate i giallorossi nell’ultimo turno di Super League ospiteranno il Basaksehir al Rams Park Stadyumu. L’altro club della metropoli turca ha appena staccato il pass per la prossima Conference League: gli uomini di Cagdas Atan sono ormai certi di chiudere quinti. Nessuna delle due ha grandi motivazioni in questa sfida: il Galatasaray però non dà l’impressione di essere in vena di regali e dovrebbe domare anche il Basaksehir, allugando la striscia di vittorie consecutive. Almeno quattro i gol complessivi in questo derby di Istanbul.

I pronostici sulle altre partite

In Arabia Saudita si gioca la finale della coppa nazionale, la King Cup. L’Al Ittihad dopo avere vinto il campionato prova a trionfare anche in coppa sfidando l’Al Qadisiyah autore di un ottimo campionato e dotato di un attacco di alto livello.

Ultima giornata in Turchia senza motivazioni di classifica e così i gol non dovrebbero mancare in Galatasaray-Basaksehir, Antalyaspor-Trabzonspor e Kasımpaşa-Göztepe

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + GOL in Al Ittihad-Al Qadisiyah, Finale King Cup Arabia Saudita, ore 20:00

Vincenti

Galatasaray (in Galatasaray-Basaksehir, Super Lig, ore 19:30)

(in Galatasaray-Basaksehir, ore 19:30) Shamrock Rovers (in Shamrock Rovers-Galway United, Premier Division, ore 21:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Galatasaray-Basaksehir , Super Lig , ore 19:00

, , ore 19:00 Castellon-Real Saragozza, Segunda Division, ore 20:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Örebro-Brage , Superettan , ore 19:00

, , ore 19:00 Antalyaspor-Trabzonspor , Super Lig , ore 19:00

, , ore 19:00 Kasımpaşa-Göztepe, Super Lig, ore 19:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 6.78 GOLDBET ; 7.11 SNAI; 6.78 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1+GOL in Castellon-Real Saragozza, Segunda Division, ore 20:30