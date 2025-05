Pronostico PSG-Inter, la finale è una partita a scacchi: serve la mossa perfetta

PSG-Inter è la finale dell’edizione 2024-25 della Champions League e si gioca sabato alle 21:00: notizie, statistiche, diretta tv in chiaro, probabili formazioni, pronostico.

Curiosamente il primo confronto ufficiale tra PSG ed Inter va in scena nell’appuntamento calcistico più atteso: la finale di Champions League, il non plus ultra di questo sport, almeno per quanto riguarda i club. Gli unici precedenti sono solo amichevoli estive: l’ultima in ordine di tempo quella del 2023 in una tournée giapponese, terminata 2-1 per i nerazzurri.

Dato non banale e che regala quel tocco di ulteriore imprevedibilità ad una sfida che, anche a giudicare dalle quote dei bookmaker, si preannuncia equilibrata ed incerta. Del resto, parliamo di due squadre che non si sono spinte così lontano per puro caso nell’edizione 2024-25 della manifestazione continentale più prestigiosa. Pur con delle sostanziali differenze, i due allenatori, Luis Enrique e Simone Inzaghi, hanno contribuito a creare un gruppo coeso e solido ma – cosa ancora più importante – sono riusciti ad arrivare fino a Monaco di Baviera senza sconfessare le proprie idee. Il tecnico spagnolo nel giro di soli due anni ha impiantare a Parigi quel “modello” che nel 2015 gli aveva permesso di vincere tutto con il Barcellona: fluidità, organizzazione, pressing intenso e soprattutto dominio del possesso.

Luis Enrique sogna un altro Triplete

In terra bavarese l’ex ct della Roja ha la possibilità di collezionare un altro Triplete e sarebbe il secondo dopo il suo vecchio compagno di squadra Guardiola a riuscirci: in patria, infatti, il suo PSG come spesso accade non ha avuto rivali vincendo campionato, Supercoppa e Coppa di Francia. Agli altri neppure le briciole.

I transalpini, terminata la politica delle “figurine”, hanno puntato su giovani di assoluta qualità (Doué e Barcola su tutti) ma anche su acquisti meno appariscenti rispetto alle campagne faraoniche del passato ma sicuramente più funzionali (due esempi sono Fabian Ruiz e Kvaratskhelia). Un mix che ha fatto la differenza anche in Champions League, il tallone d’Achille dei predecessori di Luis Enrique. Non è un caso che nonostante i milioni spesi dalla ricchissima proprietà qatariota i capitolini abbiano giocato una sola finale negli ultimi 10 anni, persa nel 2020 a Lisbona contro il Bayern Monaco.

Come un motore diesel, il PSG c’ha messo un po’ a carburare. L’avventura continentale non era partita bene: la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta acciuffata per i capelli grazie alle vittorie decisive nelle ultime giornate, tra cui quella con il Manchester City. Poi, un crescendo: a partire dagli ottavi ben tre club della Premier League si sono dovuti inchinare, compreso il Liverpool campione d’Inghilterra, dominato dal punto di vista del gioco e ribaltato ad Anfield Road. In semifinale si è arreso pure l’Arsenal, giustiziere del Real Madrid, battuto complessivamente 3-1. Due i volti-copertina di questa cavalcata: Donnarumma, a più riprese decisivo con le sue strepitose parate, e Dembélé, che a Parigi sembra aver finalmente trovato la sua isola felice. L’ex Barcellona ha segnato 8 gol in Champions League, ai quali vanno aggiunti i 21 realizzati in Ligue 1.

L’Inter per cancellare Istanbul

Se per il PSG sarebbe il primo storico successo nella competizione, l’Inter va a caccia della quarta gemma per poter rivivere le stesse sensazioni del 2010, l’anno del famigerato Triplete mourinhano.

Da allora nessuna squadra italiana è più riuscita a sollevare la coppa dalle grandi orecchie. L’ultima a provarci è stata proprio la Beneamata, che appena due anni fa, nel 2023 ad Istanbul, andò a sbattere contro il Manchester City di Pep Guardiola, castigata dal futuro Pallone d’Oro Rodri. Il telaio della squadra di Inzaghi è sempre quello, nonostante siano cambiati alcuni interpreti (Thuram al posto di Lukaku). Sarà un’Inter matura quella che affronterà il PSG, consapevole dei propri mezzi e pronta a far leva sull’esperienza. Per i nerazzurri il paradossale rischio di restare clamorosamente a mani vuote dopo una stagione del genere: venerdì scorso è sfumato lo scudetto, vinto all’ultimo tuffo dal Napoli dell’ex Conte. Neppure le coppe nazionali sono finite in bacheca, con Lautaro Martinez e compagni beffati due volte dai cugini del Milan.

Con la Champions, ovviamente, tutto sarebbe cancellato. È fuori dall’Italia, infatti, che l’Inter ha dato il meglio: nella fase campionato gli uomini di Inzaghi hanno chiuso al quarto posto, segnando poco (11 reti) ma incassando a malapena un solo gol. Nella fase ad eliminazione diretta, dopo aver fatto fuori il Feyenoord, i meneghini si sono presi lo scalpo delle favoritissime Bayern Monaco e Barcellona. Contro i blaugrana, in semifinale, è successo praticamente di tutto: 13 gol complessivi tra andata e ritorno, con l’epica rimonta di San Siro targata Acerbi (il difensore 37enne ha segnato il gol del 3-3 a tempo praticamente scaduto) e Frattesi.

Le probabili formazioni

Luis Enrique all’Allianz Arena avrà tutta la rosa a disposizione, eccetto il lungodegente Kimpembe. Inutile dire che il punto di forza dei parigini è il centrocampo, formato da Joao Neves, Vitinha e Fabian Ruiz, tre giocatori che finora si sono rivelati determinanti in entrambe le fasi. Se il PSG può permettersi di pressare così alto è soprattutto grazie alla loro capacità di recuperare subito la palla. L’unico dubbio di Luis Enrique riguarda l’ex napoletano Kvaratskhelia, che non ha giocato la finale di Coppa di Francia (vinta 3-0 con il Reims) sabato scorso: il georgiano, arrivato a gennaio, dovrebbe però esserci senza problemi. A completare il tridente con il falso nueve Dembélé uno tra Doué e Barcola.

Dall’altro lato, Inzaghi dovrebbe schierare la miglior formazione possibile dopo aver fatto riposare i titolari nei due ultimi appuntamenti di campionato. Riecco Lautaro Martinez in attacco, affiancato dall’inseparabile Thuram. Sulle fasce Dumfries – il migliore nella doppia sfida con il Barcellona – e Dimarco, in mezzo i “senatori” Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In difesa, davanti a Sommer – altro indubbio protagonista della semifinale – gli intoccabili Acerbi e Bastoni e con loro dovrebbe esserci Pavard, ristabilito dopo l’infortunio.

Come vedere PSG-Inter in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La finale della Champions League 2024-25 tra PSG e Inter è in programma sabato alle 21:00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport (canale 251) ed in chiaro su TV8 (canale 108 e 508 del digitale terrestre). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

In tanti continuano a paragonare il gioco del PSG a quello del Barcellona e non sbagliano. La sensazione, però, è che i parigini rispetto ai blaugrana siano più solidi nella loro metà campo meno spregiudicati, pur votati all’attacco. E non lo dicono solo i freddi numeri. L’Inter, dunque, potrebbe non avere lo stesso numero di occasioni che ha avuto nelle due semifinali, trovando soprattutto impreparata la squadra di Flick in transizione.

Fare gol al PSG, insomma, potrebbe essere più difficile. Ecco perché immaginiamo una gara più tattica e per lunghi tratti bloccata, sulla falsariga della finale 2023 con il Man City, in cui i nerazzurri cercheranno di contenere le ondate transalpine – i pericoli maggiori arriveranno dalle fasce – e di fare male in contropiede. Non è da escludere, dunque, che si possa arrivare ai supplementari in un match equilibrato e da meno di tre reti complessive. Il PSG dovrebbe evitare la sconfitta nei regolamentari.

Le probabili formazioni di PSG-Inter

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1