Pronostico Italia-Svezia: le azzurre per la storia

Italia-Svezia è valida per la quinta giornata di Nations League femminile. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

L’obiettivo, per la nazionale italiana femminile di calcio, è quello di fare la storia. E come? Battendo la Svezia a Parma, una delle formazioni più forte in Europa, superarla in classifica e mettere quasi il lucchetto alle fasi finali della Nations League.

Compito difficile? Sì, non ci sono dubbi su questo. Anche perché, dopo il 2018, le azzurre non hanno mai vinto contro la formazione scandinava che, pure nel match d’andata, ha vinto 3-2. Ma quello che era il gap netto visto negli anni passati, e visto anche nell’ultimo mondiale, soprattutto sotto l’aspetto fisico, si è molto assottigliato nel corso degli ultimi anni. Sì, adesso le azzurre di Soncin se la giocano a viso aperto contro tutte e hanno pure battuto la Spagna in tempi non sospetti, la nazionale campione del mondo.

La classifica del girone di Nations League vede le azzurre seconde in classifica a soli due punti di distacco dalle svedesi. Quindi il sogno, e l’obiettivo concreto, è quello di una vittoria con annesso sorpasso per poi andare a blindare tutto nella gara contro il Galles in programma la prossima settimana. L’Italia si presenta a questo match dopo la bella vittoria per tre a zero sul campo della Danimarca, la Svezia invece dopo l’inaspettato pareggio interno contro il Galles. Quindi, anche sotto questo aspetto, le azzurre forse stanno meglio. Non sono favorite, ma noi crediamo sia arrivato il momento per il colpo grosso.

Come vedere Italia-Svezia in diretta tv e in streaming

La sfida Italia-Svezia, in programma venerdì alle 18:20 allo stadio Tardini di Parma, sarà visibile in maniera gratuita su Rai 2. Una gara che quindi verrà trasmessa in chiaro. In streaming, invece, sarà possibile seguire il match collegandosi su Rau Play. Non serve nessuna registrazione ed è anche in questo caso tutto gratuito.

Comparazione quote

La vittoria dell’Italia è quotata 3.25 Goldbet e Lottomatica e 3.15 su Snai. Il segno GOL invece ha un valore di 1.73 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

La quota dell’opzione GOL, di questo match, è davvero altissima. Il fatto che entrambe nel corso del match possano trovare la via della rete ci pare davvero fuori discussione. Mentre, se si vuole davvero esagerare, la vittoria dell’Italia, per quanto vi abbiamo raccontato prima, è assolutamente da provare.

Le probabili formazioni di Italia-Svezia

ITALIA (3-5-2): Giuliani: Di Guglielmo, Linari, Lenzini; Bonansea, Giugliano, Caruso, Severini, Boattin; Cantore, Girelli.

SVEZIA (4-3-3): Falk; Lundkvist, Bjorn, Eriksson, Sandberg; Angeldal, Asllani, Bennison; Kaneryd, Blackstenius, Rolfo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1