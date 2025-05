Pronostico Galatasaray-Basaksehir: vogliono chiudere in bellezza

Galatasaray-Basaksehir è una partita valida per la trentottesima giornata di Super Lig e si gioca venerdì alle 19:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nello scorso weekend il Galatasaray ha dimostrato di non essere affatto sazio. Sebbene i giallorossi abbiano vinto il titolo con due turni d’anticipo, laureandosi campioni di Turchia per il secondo anno di fila, non sembrano voler sollevare il piede dall’acceleratore. Sabato è arrivato l’ennesimo successo, il ventinovesimo in 35 giornate, in casa del Goztepe. Per Osimhen e compagni è stata la decima vittoria di fila tra campionato e coppa nazionale, anch’essa sollevata lo scorso 14 maggio nella finalissima con il Trabzonspor.

Il club di Istanbul ha nuovamente fatto ingoiare la polvere ai rivali cittadini del Fenerbahçe, che a 90 minuti dal termine hanno ben 11 punti in meno nonostante abbiano segnato quasi lo stesso numero di gol del Galatasaray (89 contro 88). In attesa di capire cosa avverrà in estate – difficilmente Osimhen resterà in Turchia e potrebbe dire addio anche il tecnico Okan Buruk – i giallorossi nell’ultimo turno di Super League ospiteranno il Basaksehir al Rams Park Stadyumu. L’altro club della metropoli turca ha appena staccato il pass per la prossima Conference League: gli uomini di Cagdas Atan sono ormai certi di chiudere quinti, perché l’Eyupspor, attualmente a -1, non può più scavalcarli in classifica avendo giocato una partita in più. Per il Basaksehir resta il rammarico per un finale di stagione troppo altalenante: con un po’ di continuità in più avrebbe potuto ambire anche all’Europa League.

Come vedere Galatasaray-Basaksehir in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la trentottesima giornata di Super Lig tra Galatasaray e Basaksehir, in programma venerdì alle 19:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato di calcio turco.

Il pronostico

Nessuna delle due ha grandi motivazioni in questa sfida: il Galatasaray però non dà l’impressione di essere in vena di regali e dovrebbe domare anche il Basaksehir, allugando la striscia di vittorie consecutive. Almeno quattro i gol complessivi in questo derby di Istanbul.

Le probabili formazioni di Galatasaray-Basaksehir

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Frankowski, Sanchez, Cuesta, Jakobs; Kutlu, Demirbay; Morata, Sara, Kutucu; Osimhen.

BASAKSEHIR (3-5-2): Sengezer; Duarte, Ba, Opoku; Sahiner, Gunes, Djalò, Kemen, Operi; Keny, Piatek.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1