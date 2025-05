Pronostico Formula 1, GP di Spagna: le quote danno certezze

Pronostico Formula 1: terzo fine settimana di gare. Questa volta si vola in Spagna. E in questo circuito c’è assolutamente una scuderia favorita

Le McLaren quest’anno sono delle astronavi più che delle macchine di Formula Uno. E solamente la qualità indiscussa e indiscutibile di Max Verstappen sta tenendo aperto, o almeno si spera, il discorso mondiale.

Sì, il pilota olandese qualche graffio lo ha già piazzato con una macchina molto al di sotto della scuderia inglese che vola, letteralmente, con Norris e Piastri. I due hanno piazzato le pole, hanno vinto le gare e sono totalmente i favoriti della vittoria finale in campionato. E in Spagna, nel prossimo weekend di gara, il terzo di fila, una vittoria non appare minimamente in discussione. Per un solo motivo: in un circuito assi diverso da quello di Montecarlo, nel quale il sorpasso è davvero possibile, allora le McLaren potrebbero avere davvero vita facile.

Pronostico Formula 1: le quote della McLaren

Tutto, molto per meglio dire, dipenderà da come finirà la qualifica. E noi crediamo, visto il giro che ha fatto a Montecarlo, strappando la prima posizione all’ultimo tentativo a Charles Leclerc, che possa essere di nuovo Lando Norris a prendersi il primo posto. E questo vorrebbe dire, poi, riuscire a gestire facilmente la gara, facendo poi gestione. Cosa che lo scorso anno non ha dimostrato di sapere fare, e invece quest’anno, anche in altre circostanze, ha fatto vedere di essere in crescita anche sotto questo aspetto. Insomma, è diventato un pilota completo, uno di quelli che per molti anni, avendo una macchina competitiva, potrebbe fare la differenza.

In Spagna vince di nuovo Norris

Quindi, il nostro pronostico, per la vittoria domenica pomeriggio, va di nuovo verso la McLaren. E occhio pure ad un’altra questione: i primi due posti potrebbero essere davvero per la squadra inglese. Una doppietta clamorosa da prendere e da mettere in atto. Una doppietta clamorosa per mandare un altro segnale clamoroso a tutte le rivali – alla Red Bull per essere precisi – che quest’anno non ce n’è per nessuno.

La vittoria di Norris è quotata a 2,50 su GoldBet. Il podio di Piastri, invece, è dato a 1,25 volte la posta. Ci sono poche discussioni.