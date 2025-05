PSG-Inter: chi è l’arbitro della finale e le quote sugli ammoniti

PSG-Inter, sabato si avvicina e come sappiamo è in programma l’ultimo atto della stagione. La finale di Champions League senza segreti.

Ultimo atto della stagione, quello che vale un’intera stagione. Il triplete per il Psg, l’unico trofeo in stagione – e che trofeo – per l’Inter. Si gioca a Monaco di Baviera e, per dirla tutta, c’è una statistica che non è che faccia così piacere ai nerazzurri.

Quando la finale si è giocata appunto nello stadio del Bayern, hanno sempre vinto quelle squadre che nel corso della propria storia non avevano mai alzato al cielo questa coppa. E chi non l’ha mai vinta? Vabbè, avrete capito. Detto questo, andiamo a vedere insieme, prima, chi sarà l’arbitro del match e poi le quote sui possibili ammoniti.

A fischiare sarà il rumeno Istvan Kovacs, 40 anni, uno dei migliori indubbiamente in circolazione. In questa stagione ha diretto 14 volte nel massimo campionato della sua nazione – il numero dei cartellini gialli è stato 43 – e otto volte in Champions League. E, anche in questo caso, i gialli estratti nel corso dei 90′ sono stati venti: la media di qualcosa di più di 2 a partita. Non eccessiva, a dire il vero, però tutto cambia nel momento in cui arbitra le nazionali. In questo caso la media si alza e anche parecchio e, quando ha fischiato in Champions League, ad esempio proprio il Psg contro il Bayern Monaco, ha estratto 7 volte il giallo. Singolare anche la questione delle due presenze nel campionato saudita: 11 gialli, quindi più di 5 a partita. In generale, almeno inizialmente, è uno che cerca il dialogo ma poi quando capisce che il match gli sta per sfuggire di mano allora inizia ad ammonire. Anche sabato sera potrebbe andare in questo modo.

Ecco le quote sugli ammoniti

Con un arbitro del genere ovvio che il cartellino potrebbe essere sempre dietro l’angolo. E sia da un lato che dall’altro ci sono diversi calciatori che nel corso del match, per svariati motivi, potrebbero finire sul taccuino del direttore di gara. Nell’Inter uno senza dubbio è Barella. Ma anche Lautaro Martinez è sicuramente uno di quelli maggiormente fumantini tra gli uomini di Simone Inzaghi. Passando invece dall’altra parte, Hakimi potrebbe “pagare” non solo il fatto di essere un ex, ma anche il fatto che dalle sue parti dovrebbe esserci Dimarco, uno che sì, sotto il profilo tecnico, lo potrebbe mettere in difficoltà. E infine, lo abbiamo conosciuto in Italia e in Francia non ha perso il vizio, anche Kvara è uno fumantino. E potrebbe andare allo scontro con Dumfries.

Se uno volesse provare la bomba, con questi 4 ammoniti plus, su GoldBet tutti insieme danno un valore clamoroso di 333 volte la posta.