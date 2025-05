I pronostici di giovedì 29 maggio: Serie B, Coppa Libertadores e Sudamericana

I pronostici di giovedì 29 maggio, c’è l’andata della finale playoff di Serie B, la Coppa Libertadores e la Coppa Sudamericana

dfI playoff di Serie B non hanno contraddetto la classifica finale della regular season: a contendersi l’ultimo pass per la massima serie saranno Spezia e Cremonese, rispettivamente la terza e la quarta forza del torneo cadetto. Nella doppia semifinale i liguri si sono sbarazzati di un coriaceo Catanzaro, piegato sia all’andata che al ritorno (0-2 e 2-1), mentre i lombardi hanno dovuto tirare fuori gli attributi per domare la sorprendente Juve Stabia, ribaltata a Cremona con un tonante 3-0 dopo aver perso il primo round a Castellammare (2-1).

La Cremonese dovrà cercare di sfruttare un fattore campo che in campionato non è stato così decisivo, visto che i grigiorossi hanno collezionato più punti in trasferta che in casa. Andare a La Spezia con un risultato positivo però è indispensabile, se consideriamo che in caso di parità di gol al termine dei 180 minuti non ci saranno né supplementari né rigori ma andrà in Serie A la meglio classificata (e cioè la squadra di D’Angelo).

Normale, dunque, che i lombardi adottino un atteggiamento più offensivo, con i liguri che tenteranno di farsi trovare pronti quando capiterà l’occasione giusta. Come nei due precedenti stagionali (1-1 a Cremona e 2-3 in Liguria) entrambe dovrebbero andare a segno.

I pronostici sulle altre partite

Quattro match chiudono il programma dell’ultima giornata della fase a gironi della Coppa Libertadores 2025. I gruppi “protagonisti” nella notte italiana sono quello E e quello H, con numerosi verdetti ancora da sancire. Partiamo dal girone E, in cui solamente una squadra, il Colo Colo, è fuori dai giochi: lo storico club cileno ha a malapena 2 punti in classifica e non può più ambire neppure al terzo posto per poter “retrocedere” nella Copa Sudamericana e proseguire l’avventura continentale.

Nella sfida con i colombiani dell’Atletico Bucamaranga, dunque, di motivazioni ne avranno praticamente solo gli ospiti, che invece hanno ancora la possibilità di raggiungere il secondo posto, essendo terzi ma a -2 dal Fortaleza, impegnato contemporaneamente in casa della capolista Racing. Al tempo stesso il Racing non può concedersi distrazioni, dal momento che un’eventuale sconfitta con il Fortaleza gli farebbe perdere il primato. I brasiliani, dal canto loro, potrebbero farsi bastare anche un punto in Argentina: in caso di arrivo a pari punti con il Bucamaranga possono contare su un netto vantaggio nella differenza reti.

Pronostici: la scelta del Veggente

• GOL in Cremonese-Spezia, Serie B, ore 20:30

Vincenti

Godoy Cruz (in Godoy Cruz-Atletico Grau, Coppa Sudamericana, ore 00:00)

(in Godoy Cruz-Atletico Grau, ore 00:00) Gremio (in Gremio-Sportivo Luqueno, Coppa Sudamericana, ore 00:00)

(in Gremio-Sportivo Luqueno, ore 00:00) Atletico Mineiro (in Atletico Mineiro-Cienciano, Coppa Sudamericana, ore 02:30)

(in Atletico Mineiro-Cienciano, ore 02:30) Racing Club (in Racing Club-Fortaleza, Coppa Libertadores, ore 02:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Copenaghen-Silkeborg , Coppa di Danimarca , ore 17:00

, , ore 17:00 Atletico Mineiro-Cienciano , Coppa Sudamericana , ore 02:30

, , ore 02:30 Olimpia Asuncion-San Antonio Bulo-Bulo, Coppa Libertadores, ore 00:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Anversa-Sporting Charleroi , Belgio Jupiler League , ore 18:30

, , ore 18:30 Lyn-Mjøndalen, Obos Ligaen, ore 19:00

Il “clamoroso”

• X in Cremonese-Spezia, MLS, ore 20:30