Pronostico Toronto-Philadelphia Union: testa coda (quasi) scontato

Toronto-Philadelphia è un match valido per il sedicesimo turno della MLS: probabili formazioni, pronostico, e dove vedere la partita

Di solito i testa-coda sono quasi del tutto scontati. Non è questo il caso, per due semplici motivi. Il primo è che i padroni di casa del Toronto non sono proprio ultimi – occupano la penultima posizione – e poi perché gli ospiti del Philadelphia se da un lato continuano a dimostrare di essere una squadra anche mentalmente pronta ad affrontare certe partite, dall’altro continua a mettere in evidenza quelli che sono molti problemi difensivi.

Sette gol presi nelle ultime quattro partite non sono di certo un bel biglietto da visita. E i sogni del Toronto, di fare risultato contro la formazione che al momento è davanti a tutti, possono essere sicuramente alimentati. Anche perché c’è da dire pure che la classifica è abbastanza corta e con una vittoria – difficile, se non impossibile – i padroni di casa potrebbero anche riuscire a rimettersi in corsa per i vari playoff del massimo campionato americano. E poi quando hai Insigne e Bernardeschi in squadra allora sì, diciamo che potrebbe succedere di tutto.

Una cosa sola, in tutto questo, ci pare essere abbastanza certa: secondo noi lo avete già immaginato, ma se non lo avete ancora fatto allora ve lo diciamo sotto in quello che è il nostro pronostico per questa partita.

Come vedere Toronto-Philadelphia in diretta tv e in streaming

La sfida Toronto-Philadelphia, in programma giovedì all’1:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Philadelphia è quotata 2.30 Goldbet e Lottomatica e 2.25 su Snai. Il segno GOL invece ha un valore di 1.63 su GoldBet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

La certezza, viste le difese divertenti, è quella che entrambe le squadre nel corso di questa partita riusciranno a trovare la via della rete. Poi è evidente che il Philadelphia, per quello che ha fatto vedere fino al momento, ha buone possibilità di prendersi la vittoria finale anche perché viene dal pareggio contro l’Inter Miami di Messi. Quindi una belle iniezione di fiducia.

Le probabili formazioni di Toronto-Philadelphia

TORONTO (3-5-2): Johnson; Long, Rosted, Stefanovic; Thompson, Dominguez, Insigne, Flores, Carbeanu; Bernardeschi, Brynhildsen.

PHILADELPHIA (4-4-2): Rick; Harriel, Glesnes, Makhayna, Wagner; Sullivan, Jacques, Lukic, Vassilev; Baribo, Uhre.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2