Pronostico New York Red Bulls-Charlotte: vittoria e sorpasso

New York Red Bulls-Charlotte è un match valido per il sedicesimo turno della MLS: probabili formazioni, pronostico, e dove vedere la partita

Solamente un punto divide in classifica i New York Red Bulls e Charlotte. Un punto a favore della squadra ospite. Quindi è evidente che l’obiettivo della squadra padrona di casa è quello della vittoria con annesso sorpasso. E tutto lascia intendere che possa andare effettivamente in questo modo.

Non solo per quelli che sono i valori in campo che ancora non sono del tutto esplosi – sì, da New York ci si aspettava qualcosa in più – ma anche per quello che è il ruolino esterno della squadra che giocherà ancora in trasferta: quattro sconfitte nelle ultime cinque uscite e solamente una vittoria, nella Coppa Americana, arrivata ai calci di rigore. Quindi, tecnicamente, non si potrebbe nemmeno parlare di vittoria ma di pareggio. Evidente che lontano dalla propria casa, Charlotte fatichi clamorosamente. E se a questo ci aggiungiamo i 9 risultati utili su dieci (2 pareggi e una sconfitta) di New York davanti ai propri tifosi, allora il quadro è abbastanza completo e semplice da leggere. E, tutto questo, ci permette assolutamente di dire che potrebbe arrivare una abbastanza agevole, anche, vittoria dei padroni di casa.

Come vedere New York Red Bulls-Charlotte in diretta tv e in streaming

La sfida New York Red Bulls-Charlotte, in programma giovedì all’1:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Comparazione quote

La vittoria dei New York Red Bulls è quotata 1.83 Goldbet e Lottomatica e 1.80 su Snai. Il segno GOL invece ha un valore di 1.65 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Vittoria sì, ma anche un gol di Charlotte, almeno, ci sta eccome. Quindi ci stanno almeno tre reti complessive nel corso del match. Abbiamo visto che in America la fase difensiva in alcuni casi è quasi un optional. Quindi sì, tutto acchittato.

Le probabili formazioni di New York Red Bulls-Charlotte

NEW YORK RED BULLS (4-2-3-1): Coronel; Duncan, Hack, Parker, Valencia; Edelman, Stroud; Harper, Forsberg, Carmona; Choupo-Moting.

CHARLOTTE (4-3-3): Kalhina; Scardina, Malanda, Privett, Rutty; Biel, Westwood, Bronico; Vargas, Agymang, Zaha.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1