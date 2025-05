Pronostico Los Angeles Galaxy-San Jose: la notte della svolta

Los Angeles Galaxy-San Jose è un match valido per il sedicesimo turno della MLS: probabili formazioni, pronostico, e dove vedere la partita

Tredici gol fatti e 35 subiti. Una sola vittoria. Quattro punti in quindici partite. Un ruolino di marcia bruttissimo. Ma è la notte della svolta. I Los Angeles Galaxy, che ospitano il San Jose, sentono il profumo di un risultato positivo. Lo vogliono. Anche perché in squadra ci sono dei giocatori – vedi Reus – che sanno come si giocano queste partite e sanno benissimo che prima o poi anche la sorte (una delle squadre più sfortunate della Mls) deve girare. E sembra questa la volta buona.

Dovrà dare tutto il Los Angeles per cambiare, o almeno cercare di farlo, le sorti di una stagione che fino al momento è stata complicatissima. E la squadra da affrontare sembra proprio essere quella giusta. C’è una statistica clamorosa che vuoi o non vuoi, quando uno va a vedere quello che potrebbe succedere, deve tenere in forte considerazione. Quale? Bene, ve la diciamo subito.

Per San Jose, giocare contro questa squadra, è quasi un tabù. Negli ultimi cinque incroci, infatti, sono arrivate cinque sconfitte. Una bestia nera. E anche su questo fattore che punteranno i padroni di casa. Sapere che dall’altro lato del campo – e tutti conoscono questa statistica – ci sia un po’ di timore per tutto questo, farà alzare i ritmi del motore. E poi, prima o poi, una squadra come questa, un’altra partita la dovrà vincere. Sì, è la notte della svolta.

Il pronostico

Come detto prima, tutte le vittorie che Losa Angeles ha piazzato nel corso degli ultimi cinque incroci con San Jose, sono state ricche di gol. Ci aspettiamo almeno tre reti complessive e anche, almeno, una rete per squadra. E alla fine sarà gioia per i padroni di casa. La notte della svolta.

Le probabili formazioni di Los Angeles Galaxy-San Jose

LOS ANGELES (4-3-3): Micovic; Yamane, Yoshida, Garces, Nelson; Reus, Cerrillo, Sanabria; Gabriel Pec, Fagundez, Painstsil.

SAN JOSE (3-4-3): Edwards; Floriani, Romney, Munie; Jones, Harkes, Leroux, Vitor Costa; Espinoza, Martinez, Lopez.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1