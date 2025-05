Pronostico Cremonese-Spezia: in regular season è successo due volte

Cremonese-Spezia è una partita valida per l’andata delle finali playoff di Serie B e si gioca giovedì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

I playoff di Serie B non hanno contraddetto la classifica finale della regular season: a contendersi l’ultimo pass per la massima serie saranno Spezia e Cremonese, rispettivamente la terza e la quarta forza del torneo cadetto. Nella doppia semifinale i liguri si sono sbarazzati di un coriaceo Catanzaro, piegato sia all’andata che al ritorno (0-2 e 2-1), mentre i lombardi hanno dovuto tirare fuori gli attributi per domare la sorprendente Juve Stabia, ribaltata a Cremona con un tonante 3-0 dopo aver perso il primo round a Castellammare (2-1).

La finale più “giusta”? Forse, anche se si tratta di due club che avevano iniziato la stagione con obiettivi diversi: la squadra di Luca D’Angelo puntava prima di tutto ad una salvezza tranquilla dopo un’annata tribolata, quella di Giovanni Stroppa invece non ha mai nascosto le proprie ambizioni, a cominciare da una campagna acquisti imponente.

Alla fine, però, davanti è arrivato lo Spezia, trascinato dai gol del giovane bomber Pio Esposito (17 reti), un classe ’05 ma dal futuro assicurato. I bianconeri hanno chiuso a quota 66 punti ed a lungo hanno conteso la seconda piazza – che avrebbe significato promozione diretta – al Pisa. un po’ meno lineare il percorso dei grigiorossi, che nel corso della stagione hanno pure cambiato allenatore – in autunno Stroppa è stato esonerato e poi richiamato dopo poche settimane – trovando continuità di rendimento solamente nella seconda parte del campionato e chiudendo a 61 punti, cinque in meno dello Spezia. La Cremonese anche in questi playoff ha dimostrato di essere in salute ma soprattutto di poter contare su elementi di grande esperienza, che in questa categoria possono fare la differenza in qualunque momento. Lo Spezia, invece, oltre ai singoli punta su un’eccellente organizzazione tattica, che gli garantisce equilibrio in entrambe le fasi.

Come vedere Cremonese-Spezia in diretta tv e in streaming

La sfida Cremonese-Spezia, in programma giovedì alle 20:30 allo stadio "Zini" di Cremona, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Sarà possibile vedere il match tra Cremonese e Spezia anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video.

Il segno “Gol” è quotato a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “1X” è quotato invece a 1.35 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

La Cremonese dovrà cercare di sfruttare un fattore campo che in campionato non è stato così decisivo, visto che i grigiorossi hanno collezionato più punti in trasferta che in casa. Andare a La Spezia con un risultato positivo però è indispensabile, se consideriamo che in caso di parità di gol al termine dei 180 minuti non ci saranno né supplementari né rigori ma andrà in Serie A la meglio classificata (e cioè la squadra di D’Angelo). Normale, dunque, che i lombardi adottino un atteggiamento più offensivo, con i liguri che tenteranno di farsi trovare pronti quando capiterà l’occasione giusta. Come nei due precedenti stagionali (1-1 a Cremona e 2-3 in Liguria) entrambe dovrennero andare a segno.

Le probabili formazioni di Cremonese-Spezia

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Folino, Ravanelli, Ceccherini; Gelli, Pickel, Majer, Valoti, Azzi; Bonazzoli, De Luca.

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Kouda, Nagy, Bandinelli, Aurelio; P. Esposito, Lapadula.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1