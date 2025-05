Pronostico Atlanta-Orlando: in trasferta sono una sentenza

Atlanta-Orlando è un match valido per il sedicesimo turno della MLS: probabili formazioni, pronostico, e dove vedere la partita

Si sono affrontate lo scorso 27 aprile queste due formazioni e l’Orlando, in casa, ha vinto tre a zero. Un segnale, da tenere in assoluta considerazione, anche in vista del match in programma nella notte di giovedì.

Gli ospiti sono quarti in classifica a quota 27 punti e a solamente tre lunghezze dalla vetta. Sì, il campionato negli Stati Uniti è strano, è ancora nelle battute iniziali, e soprattutto deve dire molto. Ma i valori si iniziano a intravedere e, quelli degli ospiti, ci dicono che c’è una squadra favorita. Anche perché Atlanta, a metà classifica, solamente nello scorso turno dopo una serie di sconfitte pesanti è riuscita a prendersi una vittoria. E sappiamo che una rondine non fa primavera, quindi per capire se i padroni di casa siano veramente usciti dalla crisi ci sarà ancora da aspettare. Poi, infine, quello che dice realmente perché Orlando si potrebbe prendere una vittoria esterna – o anche non perdere – è il rendimento fuori casa.

Un bottino di sette risultati utili di fila quando si gioca lontani dal proprio pubblico. Nessuno come questa squadra al momento nel massimo campionato statunitense. Un fattore importante. Un fattore che fa la differenza.

Come vedere Atlanta-Orlando in diretta tv e in streaming

La sfida Atlanta-Orlando, in programma giovedì all’1:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

La vittoria ospite, per quanto vi abbiamo raccontato prima, ci potrebbe stare. Difficile, mettiamolo in chiaro, ma non impossibile. C’è però una certezza quasi assoluta che viene fuori andando a spulciare le statistiche di queste due squadre. Nelle ultime uscite sono diverse le volte che hanno trovato la via del gol, concedendone anche agli avversario. Quindi, vedendo comunque la qualità della partita, è normale dire che entrambe, pure in questa nottata, possano trovare la via della rete.

Le probabili formazioni di Atlanta-Orlando

ATLANTA (4-2-3-1): Guzan; Edwards, Williams, Abram, Amador; Fortune, Slisz; Almiron, Miranchuk, Lobjanidze; Latte Lath.

ORLANDO (4-4-2): Gallese; Freeman, Schiegel, Jansson, Brekalo; Pasalic, Atuesta, Araujo, Cortes; McGuire, Muriel.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2