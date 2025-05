Pronostici MLS 29 maggio: si sbloccano dopo un digiuno di quattro partite

MLS, si procede a ritmo spedito nel massimo campionato nordamericano: l’Inter Miami di Messi vuole tornare a vincere dopo un digiuno di quattro giornate.

Mentre i più importanti campionati europei sono già finiti in archivio, la Major League Soccer è in pieno corso di svolgimento. E, dopo quindici giornate di regular season, è possibile già tracciare un primo bilancio. Tra le delusioni, oltre ai campioni in carica dei Los Angeles Galaxy – finora la peggior squadra del torneo con soli 4 punti conquistati – possiamo annoverare anche l’Inter Miami di Leo Messi, quest’anno allenata dall’ex centrocampista del Barcellona e della nazionale argentina Javier Mascherano. Ventitré punti in 14 partite non rappresentano un bottino scarno, ma da un club che annovera l’otto volte Pallone d’Oro oltre gente come Busquets, Suarez e Jordi Alba era normale aspettarsi qualcosa in più.

L’Inter Miami, che a giugno prenderà parte al Mondiale per Club, non vince da quattro turni, in cui ha raccolto a malapena due punti. A fare acqua è stata prevalentemente la difesa: basti pensare che in questo parziale gli Herons non hanno mai incassato meno di tre gol.

Un problema non da poco, che Mascherano dovrà risolvere al più presto se vuole ambire a grandi traguardi: l’occasione per voltare pagina, in ogni caso, è la sfida con il Montreal, penultimo nella classifica generale. Sono soltanto otto i punti collezionari dai canadesi, che anche in Florida dovrebbero rimanere a mani vuote in una gara da almeno un gol per parte.

Successo alla portata pure per Cincinnati: la squadra di Pat Noonan è rimasta a secco di vittorie negli ultimi due turni ma è una delle uniche due ancora imbattute tra le mura amiche e difficilmente si farà sfuggire i tre punti contro un avversario in difficoltà come Dallas. Dovrebbero ottenere un risultato positivo le prime due della classe, al comando delle rispettive Conference: i Vancouver Whitecaps, imbattuti da marzo, sono favoriti contro Minnesota, mentre i Philadelphia Union molto probabilmente si imporrano sul Toronto FC, che in casa perde ininterrottamente da quattro turni (i canadesi saranno anche privi di Bernardeschi).

Le previsioni sulle altre partite

Per quanto riguarda i gol, si preannuncia movimentata la sfida tra i New York Red Bulls e Charlotte, due che bucano la porta avversaria con una certa frequenza: entrambe hanno voglia di dare continuità alle vittorie conquistate nell’ultima giornata, in cui hanno battuto rispettivamente DC United e Columbus Crew.

Non sarà povera di gol neppure LA Galaxy-San Jose Earthquakes: nessuno ha subito più reti dei losangelini, la cui fragile difesa verrà messa a dura prova da un attacco molto prolifico (32 gol, attualmente il più produttivo della MLS) come quello dei Quakes. Almeno tre reti complessive, infine, in Atlanta United-Orlando City e Columbus Crew-Nashville.

MLS: possibili vincenti

Inter Miami (in Inter Miami-Montreal)

Cincinnati (in Cincinnati-Dallas)

Philadelphia Union o pareggio (in Toronto-Philadelphia Union)

Vancouver Whitecaps o pareggio (in Vancouver Whitecaps-Minnesota United)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Cincinnati-Dallas

New York Red Bulls-Charlotte

LA Galaxy-San Jose Earthquakes

MLS: le partite da almeno un gol per squadra

Atlanta United-Orlando City

Inter Miami-Montreal

Columbus Crew-Nashville

Comparazione quote

La vittoria dell’Inter Miami è quotata a 1.42 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” in LA Galaxy-San Jose Earthquakes è quotato invece a 1.45 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

