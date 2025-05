Pronostici Copa Libertadores 29 maggio: serve una goleada per il primo posto

Copa Libertadores, dopo la sconfitta con il Flamengo nel Brasileirao il Palmeiras punta a voltare pagina contro i peruviani dello Sporting Cristal.

Termina la fase a gironi della Copa Libertadores 2025 anche per due dei più blasonati club brasiliani, Palmeiras e Flamengo. Non rischia praticamente niente il Verdao, a punteggio pieno nel gruppo G e già da diverso tempo con il pass per la fase ad eliminazione diretta in mano: la squadra di Abel Ferreira, tra le principali favorite per la vittoria finale, ha letteralmente dominato il proprio raggruppamento con cinque vittorie su cinque, 11 gol segnati e 4 subiti. Il Palmeiras, che a giugno sarà impegnato pure nel Mondiale per Club FIFA, chiuderà con i peruviani dello Sporting Cristal, obbligati a fare risultato in Brasile per difendere il terzo posto che gli consentirà quantomeno di retrocedere in Copa Sudamericana.

Impresa ardua, dal momento che i biancoverdi in Copa Libertadores sono imbattuti da ben 22 partite davanti al loro pubblico: Ferreira, poi, può contare su una rosa talmente lunga da poter schierare una formazione competitiva pur facendo riposare i titolari. Il Palmeiras, oltretutto, vuole ripartire subito dopo la sconfitta patita nell’ultima giornata di Brasileirao nello scontro diretto con il Flamengo che ha permesso ai rossoneri di portarsi a -1 dalla vetta occupata proprio dal Verdao. Lo Sporting Cristal, che in teoria potrebbe ancora arrivare secondo – ipotesi remota, alla luce di una differenza reti peggiore nei confronti del Cerro Porteno – ha un punto di vantaggio nei confronti del Bolivar. I boliviani sognano il sorpasso al fotofinish puntando sull’ormai famigerato stratagemma dell’altura: non stupisce che siano favoriti nella sfida con i paraguaiani.

Le previsioni sulle altre partite

Nel gruppo C il Flamengo necessita invece di una vittoria più ampia possibile per essere sicuro di chiudere tra le prime due: in questo girone la differenza reti, infatti, può essere determinante, in quanto i rossoneri, momentaneamente secondi, hanno gli stessi punti dell’LDU Quito (8) e tre in meno del Central Cordoba (11).

Scontata la vittoria del Mengao, che affronta il disastroso Deportivo Tachira, inchiodato a quota 0 punti e già eliminato. Si profila decisamente più equilibrata la sfida tra gli ecuadoriani e gli argentini: nonostante gli 8 punti, l’LDU Quito rischia di non arrivare tra le prime due ed ha bisogno di vincere con almeno 2 gol di scarto contro il Central. Missione possibile, anche se El Ferroviario in Libertadores ha trovato una sorta di comfort zone (in campionato viene da 5 sconfitte di fila). Chiudiamo con il gruppo F, dove va in scena un interessante derby tutto brasiliano tra l’Internacional e il Bahia, rispettivamente secondo e terzo e divisi da un solo punto: leggera preferenza per i padroni di casa in un match potenzialmente prolifico. Speranze al lumicino, infine, per gli uruguaiani del Nacional: meglio i colombiani dell’Atletico Nacional, che in Uruguay si giocano il primato.

Copa Libertadores: possibili vincenti

Internacional o pareggio (in Internacional-Bahia)

LDU Quito (in LDU Quito-Central Cordoba)

Atletico Nacional o pareggio (in Nacional-Atletico Nacional)

Bolivar (in Bolivar-Cerro Porteno)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Flamengo-Deportivo Tachira

Palmeiras-Sporting Cristal

Copa Libertadores: le partite da almeno un gol per squadra

Internacional-Bahia

Bolivar-Cerro Porteno

La partita da meno di tre gol complessivi

Nacional-Atletico Nacional

Comparazione quote

La vittoria del Bolivar è quotata a 1.35 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Internacional-Bahia è quotato invece a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Snai.

