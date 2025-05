I pronostici di mercoledì 28 maggio: Conference Liga, Coppa Libertadores, MLS

I pronostici di mercoledì 28 maggio, c’è la finale di Conference League tra Betis e Chelsea, la Coppa Libertadores e la MLS

Non ha riservato grandi sorprese questa edizione della Conference League. Le squadre sulla carta più quotate, compresa la Fiorentina – unica rappresentante della Serie A – sono riuscite ad arrivare fino in fondo, non smentendo i pronostici della vigilia. La Viola si è arresa al Betis che ora se la vedrà con il Chelsea di Maresca.

A questa finale il Chelsea arriva indubbiamente da favorito. Gli spagnoli non hanno l’esperienza, la profondità della rosa e soprattutto la qualità dei Blues, apparsi sempre dominanti in questa competizione, pur giocando con le riserve. In una finale secca però può accadere di tutto e Maresca non dovrà sottovalutare una “vecchia volpe” come Pellegrini: il suo Betis, oltre ad avere qualità dalla cintola in su, è una squadra molto organizzata e sa come fare male. Insomma, è una gara che promette grande intensità ed equilibrio. La sensazione è che entrambe riescano a trovare almeno in un’occasione la via del gol.

I pronostici sulle altre partite

Dopo la finale di Conference League, raffica di partite in Coppa Libertadores, Coppa Sudamericana e MLS. Nel gruppo C il Flamengo necessita invece di una vittoria più ampia possibile per essere sicuro di chiudere tra le prime due: in questo girone la differenza reti, infatti, può essere determinante, in quanto i rossoneri, momentaneamente secondi, hanno gli stessi punti dell’LDU Quito (8) e tre in meno del Central Cordoba (11).

Lo Sporting Cristal, che in teoria potrebbe ancora arrivare secondo – ipotesi remota, alla luce di una differenza reti peggiore nei confronti del Cerro Porteno – ha un punto di vantaggio nei confronti del Bolivar. I boliviani sognano il sorpasso al fotofinish puntando sull’ormai famigerato stratagemma dell’altura: non stupisce che siano favoriti nella sfida con i paraguaiani.

Pronostici: la scelta del Veggente

• GOL in Betis-Chelsea, Conference League, ore 21:00

Vincenti

Bolivar (in Bolivar-Cerro Porteno, Coppa Libertadores, ore 02:30)

(in Bolivar-Cerro Porteno, ore 02:30) Palmeiras (in Palmeiras-Sporting Cristal, Coppa Libertadores, ore 02:30)

(in Palmeiras-Sporting Cristal, ore 02:30) Inter Miami (in Inter Miami-Montreal, MLS, ore 01:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

CA Independiente-Nacional Potosi , Coppa Sudamericana , ore 00:00

, , ore 00:00 Seattle Sounders-San Diego , MLS , ore 02:30

, , ore 02:30 Columbus Crew-Nashville SC, MLS, ore 02:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Bodo Glimt-Viking , Eliteserien , ore 21:00

, , ore 21:00 Cincinnati-Dallas , MLS , ore 01:30

, , ore 01:30 New York Red Bulls-Charlotte, MLS, ore 20:30

Il “clamoroso”

• 1+GOL in Los Angeles Galaxy-SJ Earthquakes, MLS, ore 04:00