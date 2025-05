Roland Garros, i pronostici di martedì 27 maggio

Roland Garros, tanta Italia in campo oggi, ma non solo: ecco i pronostici dei principali match in programma nella giornata di martedì 27 maggio.

Luciano Darderi è stato messo alla porta al primo turno del Roland Garros, ma c’è ancora tanta Italia, per fortuna, in gara al di là delle Alpi. Oggi toccherà ad altri quattro azzurri scendere in campo e lottare per assicurarsi l’accesso al turno successivo dello Slam parigino: sarà la volta, nello specifico, di Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci, Flavio Cobolli e Francesco Passaro.

Non avrà vita facile Bellucci, al quale è toccato in sorte un esordio estremamente complicato. Dovrà vedersela, infatti, con Jack Draper, che sappiamo essere un giocatore molto insidioso e in ascesa. Un tennista solido che ha ottenuto ottimi risultati in questa stagione, ormai giunta al giro di boa, e che dovrebbe riuscire ad imporsi senza particolari problemi sull’altalenante 23enne originario di Busto Arsizio.

Non è stato troppo continuo, in termini di rendimento, neanche il connazionale Passaro, che al primo turno affronterà invece Jesper De Jong. L’olandese è in ottima forma e anche a lui, come al britannico Draper, sorridono i pronostici. Sulla terra è sempre stato piuttosto competitivo, il che ci induce a pensare che possa avere la meglio, quest’oggi, sul nostro Passaro.

Roland Garros, le partite clou di martedì 27 maggio

Tra i match clou della giornata vale la pena citare anche quello di cui sarà protagonista Novak Djokovic, che esordirà al Roland Garros dopo aver vinto, lo scorso weekend, il suo titolo numero 100. Il serbo ha ottime possibilità, non fosse altro per la sua esperienza e per l’elevatissimo numero di volte in cui si è imposto sulla terra rossa, di vincere contro Mackenzie McDonald.

Anche Daniil Medvedev, che sulla terra non ha mai brillato ma che è comunque uno dei giocatori più forti al mondo, dovrebbe avere la meglio su Cameron Norrie. Quest’ultimo predilige le superfici veloci, per cui, a meno che il russo non sia fuori forma, dovrebbe conquistare piuttosto agevolmente il pass per accedere al secondo turno dello Slam d’Oltralpe.

Occhi puntati, ancora, su Grigor Dimitrov, un giocatore di spessore che ha disputato, a differenza del suo avversario, tantissimi tornei del Grande Slam. Il rivale Ethan Quinn parte svantaggiato proprio per questo motivo e, verosimilmente, toccherà al bulgaro andare avanti e provare a vincere l’ambitissimo trofeo in palio nella città dell’amore.

I vincenti degli altri match

Basilashvili (in Basilashvili-Rocha)

Bublik (in Bublik-Duckworth)

De Minaur (in De Minaur-Djere)

Bonzi (in Herbert-Bonzi)

Hurkacz (in Hurkacz-Fonseca)

Kovacevic (in Kovacevic-Gomez)

Marterer in (Marterer-Walton)

Monfils (in Monfils-Dellien)

Moutet (in Moutet-Tabur)

Muller (in Muller-Mensik)