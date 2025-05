Pronostico Inter Miami-Montreal: ritorno al sorriso dopo 4 turni

Inter Miami-Montreal è un match valido per il sedicesimo turno della MLS: probabili formazioni, pronostico, e dove vedere la partita

Non è un momento semplice per l’Inter Miami di Messi e compagni. Sono quattro le partite senza vittorie per il club del presidente Beckham, che naviga a metà classifica, nonostante abbia indubbiamente la migliore formazione del campionato.

Ma alcune volte i nomi non bastano, non sono quelli che ti fanno vincere le partite. Sì, di certo aiutano, eccome, in alcune circostanze, soprattutto in quelle partite bloccate che solamente una giocata possono decidere. Ma non è questo il momento. Certo, c’è da dire anche una cosa, pensare che l’Inter Miami non riesca a vincere nemmeno contro il Montreal, ultimo in classifica solitario con solamente otto punti, è qualcosa che davvero va oltre l’immaginazione.

Gli ospiti, inoltre, oltre ad avere una delle peggiori difese del campionato – 25 gol subiti – hanno il peggior attacco: solamente dieci i gol fatti, segno di evidenti problemi in fase offensiva che quindi non dovrebbe creare problemi alla squadra di casa. Che si appresta, quindi, a tornare al sorriso dopo 4 turni senza vittorie.

Come vedere Inter Miami-Montreal in diretta tv e in streaming

La sfida Inter Miami-Montreal, in programma giovedì all'1:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming.

Comparazione quote

La vittoria dell’Inter Miami è quotata 1.43 Goldbet e Lottomatica e 1.42 su Snai. Il segno NO GOL invece ha un valore di 2.15 su GoldBet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

Sì, è vero che l’Inter Miami bada più ad attaccare che a segnare, ma pensare che il Montreal, peggiore attacco del campionato, possa riuscire a segnare ci pare difficile. Ma potrebbe anche starci. Comunque, quello che ci sarà sicuramente, è una vittoria dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Inter Miami-Montreal

INTER MIAMI (4-4-2): Ustari; Fray, Lujan, Aviles, Allen; Allende, Bright, Busquets, Jordi Alba; Messi, Suarez.

MONTREAL (4-4-2): Sirois; Bugaj, Campbell, Neal, Petrasso; Sealy, Saliba, Piette, Herbers; Vrioni, Owusu.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1