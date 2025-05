Pronostici Copa Libertadores 28 maggio: campioni in carica a rischio eliminazione

Copa Libertadores, al via il programma dell’ultima giornata della fase a gruppi: i campioni in carica del Botafogo devono battere a tutti i costi l’Universidad de Chile.

Questa, in Sudamerica, è la settimana della Copa Libertadores. La massima manifestazione continentale entra finalmente nel vivo con la sesta ed ultima giornata della fase a gironi, in cui ci si giocano le ultime chance di qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta: le prime due di ogni gruppo staccano il pass per gli ottavi, le terze classificate invece dovranno accontentarsi di “retrocedere” nella Copa Sudamericana.

Nel gruppo A, nella notte tra martedì e mercoledì, rischiano qualcosa i campioni in carica del Botafogo: i bianconeri hanno attualmente 9 punti, gli stessi dell’Estudiantes, ed uno in meno dell’Universidad de Chile, che al momento guarda tutti dall’alto verso il basso. La squadra guidata dal tecnico portoghese Renato Paiva è dunque padrona del proprio destino, visto che un eventuale successo casalingo con i cileni gli garantirebbe il passaggio del turno senza dover aspettare il risultato dell’altro match. Il Botafogo ha l’opportunità di vendicare la sconfitta patita all’andata (1-0) puntando sull’ottimo rendimento tra le mura amiche: il Fogao ha vinto 6 delle ultime 7 partite davanti al proprio pubblico tra le varie competizioni, collezionando 5 clean sheet.

Numeri che di fatto “condannano” l’Universidad de Chile, che nell’unico precedente a Rio de Janeiro contro il Botafogo in questa competizione ha perso 1-0. Nell’altra sfida del gruppo A, invece, l’Estudiantes è nettamente favorito sui venezuelani del Carabobo, fanalino di coda del girone con un solo punto conquistato in cinque partite e già eliminato: ci aspettiamo un successo ampio da parte del club argentino, che non si farà sfuggire il primo posto.

Le previsioni sulle altre partite

Nel gruppo B occhi puntati sul derby ecuadoriano tra Independiente del Valle e Barcelona SC, rispettivamente terzo e quarto e a rischio eliminazione. I padroni di casa hanno un punto in più ma per chiudere tra le prime due devono battere il Barcelona e sperare che il River Plate faccia lo stesso con i peruviani dell’Universitario, a +2 a novanta minuti dalla fine della fase a gironi.

L’Independiente del Valle, nonostante la peggior difesa del raggruppamento (10 gol subiti) può approfittare delle difficoltà del Barcelona in trasferta ma difficilmente riuscirà a tenere la porta inviolata. Per quanto riguarda invece River Plate-Universitario, attenzione alle maggiori motivazioni degli ospiti: i Millionarios infatti sono già certi di chiudere davanti a tutti e potrebbero scendere in campo meno agguerriti rispetto alla U. Tutto deciso o quasi infine nel girone D: agli ottavi San Paolo e Libertad, mentre a Talleres e Alianza Lima – entrambe a quota 4 punti – non rimane che contendersi il terzo posto. I brasiliani, tuttavia, non sembrano essere in vena di regali ed è improbabile che una squadra che ha da inizio aprile ha vinto soltanto una partita faccia il colpaccio al Morumbi. L’Alianza Lima ha qualche possibilità in più in Paraguay contro la Libertad: non sarebbe una sorpresa se riuscisse a strappare almeno un punto.

Copa Libertadores: possibili vincenti

Independiente del Valle (in Independiente del Valle-Barcelona SC)

Alianza Lima o pareggio (in Libertad-Alianza Lima)

Botafogo (in Botafogo-Universidad de Chile)

San Paolo o pareggio (in San Paolo-Talleres)

Le partite da almeno due gol complessivi

Estudiantes-Carabobo

River Plate-Universitario

Copa Libertadores: la partita da almeno un gol per squadra

Independiente del valle-Barcelona SC

Le partite da meno di tre gol complessivi

Botafogo-Universidad de Chile

Libertad-Alianza Lima

Comparazione quote

La vittoria del Botafogo è quotata a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Independiente del Valle-Barcelona SC è quotato invece a 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai.

