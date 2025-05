Arnaldi-Augier-Aliassime, Roland Garros: pronostico, diretta tv, streaming

Arnaldi-Augier-Aliassime è un match valido per il primo turno del torneo del Roland Garros: orario, notizie, statistiche, pronostici, diretta tv e streaming.

Inizia anche l’avventura di Arnaldi al Roland Garros di Parigi, dopo il debutto vincente in tre set di ieri di Jannik Sinner. L’italiano scende in campo contro il canadese Augier-Aliassime che, nell’ultimo periodo, non è che stia facendo benissimo. Ultimo dei primi 30, ha dato forfait a Roma prima di tornare in pista nel torneo di Amburgo arrivando fino alla semifinale.

L’azzurro invece – che in questo torneo difende gli ottavi di finale – ha ottenuto il secondo quarto in un Masters 1000 – quello di Madrid – e pochi giorni fa ha perso contro Djokovic in Svizzera. Si è preso una rivincita immediata il serbo, che era stato battuto in Spagna. In generale Arnaldi non è stato fortunato nel sorteggio, anche perché in caso di vittoria potrebbe subito beccare Cobolli in quello che potrebbe essere un derby tutto italiano.

Ma ha delle possibilità di vincere Arnaldi? Secondo i più esperti sì, anche se dovrà fare in modo, soprattutto, di non farsi prendere dalla frenesia alla ricerca dei colpi vincenti. Dovrà giocare una partita attenta, cercando inoltre di sfruttare il momento non del tutto semplice dell’avversario che, in un altro momento, probabilmente partirebbe molto, ma molto favorito. E invece oggi qualche possibilità, l’azzurro, ce la potrebbe avere. I bookmaker, comunque, pensano che il canadese possa vincere e infatti in generale è lui il favorito.

Dove vedere Arnaldi-Augier-Aliassime in diretta tv e streaming

Il match tra Arnaldi e Augier-Aliassime, valido per il primo turno del torneo Roland Garros di Parigi, sarà trasmesso martedì 27 maggio in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. La sfida inizierà non prima delle 15:00.

Arnaldi-Augier-Aliassime: il pronostico

Come detto prima in un altro momento il canadese avrebbe avuto vita facile visto che era uno che giocava, per dire, anche le Atp Finals. Invece, Arnaldi in questo caso potrebbe riuscire ad andare almeno al quinto set. Sì, il nostro pronostico, alla fine, è sempre quello di un passaggio del turno del numero 30 al mondo in questo momento, ma non con tutta questa vita facile.