Tennis, galeotta fu Parigi: la foto con Musetti fa il giro del web

Lorenzo Musetti, il Roland Garros inizia con una “fuga di foto” del tutto inaspettata: ecco cosa ci faceva con la bellissima Lola.

Sono in tanti, una volta appresa la notizia, ad avere ironizzato sul fatto che la paternità non abbia fatto che bene a Lorenzo Musetti. Dopo la nascita del primogenito Ludovico, in effetti, il tennista carrarino ha come preso la rincorsa. Ha scalato la classifica e adesso, finalmente, è riuscito a sfondare le porte della top ten e ad accomodarsi in mezzo ai grandi.

Quando, dunque, lui e la compagna Veronica Confalonieri hanno annunciato che ci sarà presto un altro bebè in famiglia, molti tifosi hanno colto al volo l’occasione per avanzare delle ipotesi sul suo futuro. L’equazione è semplice: se diventare papà di un bambino gli ha permesso di entrare nell’Olimpo dei tennisti più forti del mondo, esserlo di due gli darà i superpoteri. Continuerà a crescere, è questo quello che si augurano, fino ad avvicinarsi il più possibile alla vetta del ranking Atp.

Ce lo auguriamo tutti, in effetti, ma nessuno ha la palla di vetro e nessuno è in grado, dunque, di sapere come effettivamente procederà la sua carriera. Tanto ci dirà in questo senso, però, il Roland Garros, il primo Slam al quale Musetti parteciperà in qualità di top ten. Era famoso già prima, per via del suo tennis poetico e un po’ retrò, ma adesso che il suo talento è definitivamente sbocciato è popolare in tutto il mondo.

Lola in trasferta a Parigi, quello scatto con Musetti

A Parigi è stato accolto come una vera e propria star e c’è stata anche una certa tennista, molto glamour e chiacchierata, che ha approfittato della sua presenza nella città dell’amore per conoscere il nuovo top-ten.

Lei è Lola Marandel, la bellissima giocatrice che, qualche tempo fa, si presumeva avesse fatto breccia nel cuore di Carlos Alcaraz. Una relazione che non è mai stata confermata dai diretti interessati e che potrebbe essere naufragata, in realtà, ancor prima di farsi seria. Sta di fatto che lei, molto popolare sui social, continua a frequentare l’ambiente tennistico ed è spesso presente agli eventi che ruotano attorno al Tour, come la Clubhouse night per Iga Swiatek che si è svolta il 21 maggio scorso.

E già che si trovava a Parigi, ha voluto fare la conoscenza del nostro Lorenzo, per poi pubblicare sui social network uno scatto che li ritrae insieme in campo, a chiacchierare.