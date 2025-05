Risarcimento per Berrettini: c’è il rovescio della medaglia

Matteo Berrettini, il rovescio della medaglia fa ben sperare i tifosi del tennista romano: è proprio vero che non tutti i mali vengono per nuocere.

Matteo Berrettini era stato chiaro sin da subito. Nel corso di una delle prime interviste del 2025, aveva detto di volersi godere al 100% la stagione sulla terra rossa. E fino ad un certo punto, seppur tra alti e bassi, così è stato. Ha giocato tanto e bene, fino a riagguantare, dopo tanto tempo, l’agognatissima top 30.

Fino a Montecarlo è filato tutto liscio come l’olio; poi, il suo corpo gli ha chiesto il conto e il solito dolore agli addominali è tornato tutto d’un tratto. Il romano ha saltato il Masters 1000 di Madrid per preservarsi in vista degli Internazionali d’Italia e pareva che la sua strategia, in effetti, avesse funzionato. Dopo diversi anni è riuscito a scendere in campo a Roma, ma la felicità è durata poco, tanto è vero che l’ex numero 6 del mondo si è ritirato nel bel mezzo del match contro Casper Ruud.

La parentesi sulla terra rossa non ha avuto l’epilogo atteso, insomma, ed è un vero peccato, perché ritrovata la continuità Berrettini era molto vicino ad un ritorno al passato. A sprazzi ha giocato con la fame di una volta, con quella stessa grinta e determinazione che, nel 2021, lo avevano portato talmente in alto da fargli toccare il cielo con un dito.

Berrettini, non tutti i mali vengono per nuocere, quindi…

L’ennesimo intoppo lo ha costretto, come noto, a rinunciare al Roland Garros, ma ci piace pensare, per stemperare un po’ la tensione, che non tutti i mali vengono per nuocere.

C’è, in questa spiacevole situazione, un rovescio della medaglia. Mentre i suoi avversari saranno impegnati a Parigi, lui potrà continuare a prepararsi per l’erba, che sappiamo essere la superficie a lui più congeniale. Favorito lo è già in condizioni normali, sui prati europei, ma il tempo in più che potrà dedicare all’allenamento potrebbe tradursi, perché no, in risultati ancor più convincenti, che lo risarciscano del dolore causato dal riacutizzarsi del problema agli addominali.

“Non vedo l’ora di tornare a giocare sull’erba – ha detto il romano, dal canto suo, annunciando il forfait al Roland Garros – e mi sto già preparando con il mio team. Apprezzo moltissimo il supporto che ricevo da tutti voi e non vedo l’ora di tornare in campo”. E anche noi, a dirla tutta…