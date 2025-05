Pronostico Sinner-Rinderknech: un precedente da paura

Jannik Sinner pronto al debutto al Roland Garros 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla partita contro il francese Arthur Rinderknech.

Non è lui il favorito per la vittoria del Roland Garros. Sia perché le statistiche, ad oggi, sorridono molto di più a Carlos Alcaraz che non a Jannik Sinner e sia perché il numero 1 del mondo, una settimana fa, è stato battuto agli Internazionali d’Italia proprio dal suo avversario iberico. Ed è del tutto normale, stando così le cose, che il fenomeno di Murcia sia l’indiziato principale per il trionfo sullo Chatrier. Dove, peraltro, si è già imposto per la prima volta lo scorso anno, battendo Sascha Zverev.

Non è questo, ad ogni modo, il momento giusto per parlare di finali e di vittorie. Meglio concentrarsi sul primo turno dello Slam d’Oltralpe, che è appena entrato nel vivo e che, come sempre del resto, già promette scintille. Il campione altoatesino scenderà in campo quest’oggi e l’avversario che il destino, per mezzo del sorteggio del tabellone principale, gli ha messo contro, è il francese Arthur Rinderknech.

La vittoria dell’azzurro appare scontata, avendo lui dimostrato di essere abbastanza in forma, nonostante i 3 mesi di stop, al torneo che si è giocato al Foro Italico. C’è un precedente, però, che desta un po’ di preoccupazione e che ha persuaso molti tifosi del fatto che la partita di oggi possa non essere esattamente una passeggiata di salute.

Uno scontro già visto

Sinner e Rinderknech si sono già affrontati 3 volte, e se è vero che Jannik ha vinto due di questi scontri, è vero anche che il solo precedente sulla terra battuta lo ha vinto proprio il francese.

Erano altri tempi, certo: l’altoatesino non era il fenomeno che è oggi, mentre Arthur, in quel frangente, era nel periodo d’oro della sua carriera. Sta di fatto che a Lione riuscì a battere in 3 set colui il quale sarebbe diventato, 3 anni più tardi, il giocatore più forte in circolazione. Motivo in più, per Sinner, per giocare come sa e per prendersi una rivincita che aspetta da fin troppo tempo.

Come vedere Sinner-Rinderknech in diretta tv e in streaming

Il match valido per il primo turno del Roland Garros 2025 tra Jannik Sinner e Arthur Rinderknech, sarà trasmesso in diretta tv lunedì 26 maggio su Eurosport (canale 210 e 211 di Sky) e in streaming su Eurosport Player, Eurosport.com e Dazn, dietro sottoscrizione di una delle modalità di abbonamento.

Sempre in streaming e previo abbonamento, sarà possibile vedere il match su Sky Go, NOW e Discovery+.

Il pronostico

Il precedente tra Sinner e Rinderknech è, come detto, abbastanza datato. Non desta particolari preoccupazioni, in quanto tale, nei bookmaker, in base alle cui quote Jannik è indubbiamente il favorito per la vittoria. Le probabilità che sia il francese a passare il turno sono bassissime: contro i top player, del resto, non è mai riuscito a brillare, per cui è difficile che la situazione si ribalti proprio contro un giocatore solido e completo come il numero 1. Verosimilmente, dunque, l’altoatesino vincerà la partita in 3 set, concedendo al suo avversario non più di 10 game in tutto il match.