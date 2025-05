Pronostico Al Hilal-Al Qadsiah: c’è il secondo posto da difendere

Al Hilal-Al Qadsiah è una partita valida per la trentaquattresima giornata della Saudi Pro League e si gioca lunedì alle 20:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’Al-Hilal non è riuscito a difendere il titolo vinto lo scorso anno ed in questo campionato che volge ormai al termine dovrà accontentarsi del secondo posto. Decisivo, per Milinkovic-Savic e compagni, qualche passo falso di troppo rispetto all’Al-Ittihad: il club di Gedda è stato più continuo e non è un caso che abbia chiuso i giochi con diverse giornate d’anticipo (attualmente il vantaggio dei gialloneri è di 8 punti).

I 19 volte campioni d’Arabia Saudita hanno comunque limitato i danni. Chiudendo sul secondo gradino del podio si sono assicurati un pass per la prossima Champions League asiatica, obiettivo invece mancato sorprendentemente dai loro cugini dell’Al-Hilal, fuori da tutto. L’Al-Hilal avrà dunque la possibilità di riprovare a salire sul trono d’Asia anche nella stagione 2025-26 dopo essere stato eliminato in semifinale dall’Al-Ahli lo scorso aprile. Per quanto riguarda la Saudi Pro League, invece, la squadra momentaneamente guidata dal traghettatore Al-Shalhoub è già certa della seconda piazza. Pur perdendo con l’Al-Qadsiah terzo in classifica non rischia di essere sorpassata, visto che i giallorossi hanno 4 punti in meno.

Al-Qadsiah, buona la prima

In casa Al-Hilal l’attenzione è già focalizzata sull’imminente Mondiale per Club, che inizierà a metà giugno. Bisogna scegliere in fretta il nuovo allenatore ed in cima alla lista del ricco club di Riad ci sarebbe Simone Inzaghi, attuale condottiero dell’Inter, per il quale – secondo gli ultimi rumors – è in arrivo un’offerta da paura.

L’Al-Qadsiah invece può ritenersi soddisfatto del percorso. Da neopromosso, ha dimostrato di poter insidiare il “quadropolio” dei 4 club economicamente più potenti e nella sfida di Riad farà in modo di difendere il terzo posto scongiurando un possibile sorpasso dell’Al-Nassr, attualmente a -1 da Aubameyang e compagni.

AGGIORNAMENTO: Terremoto in Saudi Pro League. L’Al-Nassr ha vinto il ricorso contro l’Al-Orobah per aver schierato un giocatore non idoneo nel match dello scorso marzo, che il club di Riad aveva sorprendentemente perso 2-1. I gialloblù di Pioli e Ronaldo, con 3 punti in più in classifica, rientrano all’improvviso in gioco per il secondo posto e cercheranno di vincere in attesa di ricevere buone notizie dallo stadio dei “cugini” dell’Al-Hilal, a +2 in classifica ma impegnati con l’Al-Qadsiah di Aubameyang. Se Al-Nassr e Al-Hilal dovessero chiudere a pari punti sarebbero i gialloblù a chiudere secondi grazie al vantaggio negli scontri diretti.

Il pronostico

L’Al-Qadsiah lo scorso gennaio la spuntò 2-1 nel match d’andata e, con ogni probabilità, metterà in difficoltà l’Al-Hilal anche nel ritorno: c’è da aspettarsi una partita con entrambe le squadre a segno e un numero totale di gol superiore a due. L’Al-Hilal adesso deve per forza vincere perché con un pareggio rischierebbe di scivolare in terza posizione e di non partecipare alla prossima Champions d’Asia.

Le probabili formazioni di Al Hilal-Al Qadsiah

AL-HILAL (4-2-3-1): Bounou; Koulibaly, Albulayhi, K. Al-Dawsari, Al-Harbi; Ruben Neves, N. Al-Dawsari; Al-Qahtani, Milinkovic-Savic, S. Al-Dawsari; Mitrovic.

AL-QADSIAH (3-5-2): Casteels; Gaston Alvarez, Nacho, Mahnashi; Al-Ammar, Puertas, Ezequiel Fernandez, Nandez, Al-Shamat; Quinones, Aubameyang.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1