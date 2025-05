Pronostico Al Fateh-Al Nassr: finisce come all’andata

Al Fateh-Al Nassr è una partita valida per la trentaquattresima giornata della Saudi Pro League e si gioca lunedì alle 20:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nella giornata che fa calare definitivamente il sipario sulla Saudi Pro League 24-25, l’Al-Nassr di Stefano Pioli e Cristiano Ronaldo è di scena in casa dell’Al-Fateh, club che in settimana ha festeggiato la salvezza aritmetica vincendo in casa del Damac. Nel penultimo turno hanno vinto pure CR7 e compagni – il portoghese ha realizzato il suo 24esimo gol stagionale nel 2-0 all’Al-Khaleej – ma è stata una vittoria triste nonché inutile ai fini della classifica: nonostante la prolificità del 5 volte Pallone d’oro, i gialloblù di Riad non sono riusciti a centrare nessuno degli obiettivi che si erano prefissati. E, cosa ancora più grave, hanno mancato anche la qualificazione alla prossima Champions League asiatica.

Il terzo posto, infatti, quest’anno non basta per qualificarsi alla massima competizione continentale: il trionfo dell’Al-Ahli nell’edizione che si è conclusa lo scorso 3 maggio ha tolto uno slot alle altre squadre, dal momento che i biancoverdi di Matthias Jaissle chiuderanno certamente fuori dalle prime tre. L’Al-Nassr a 90 minuti dalla fine della Saudi Pro League è quarto e di punti ne ha 67. Di conseguenza non può più raggiungere il secondo posto, occupato dai rivali cittadini dell’Al-Hilal, a +5. All’orizzonte si profila indubbiamente un’estate di cambiamenti: Pioli ha da tempo le valigie in mano – l’ex allenatore del Milan non sarà riconfermato – ma si stanno moltiplicando i rumors anche per quanto riguarda lo stesso Ronaldo, che a quanto pare sarebbe tentato da alcuni club che gli darebbero la possibilità di giocare il Mondiale per Club in programma a giugno negli Stati Uniti.

Come vedere Al Fateh-Al Nassr in diretta tv e in streaming

Al Fateh-Al Nassr, in programma lunedì alle 20:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato saudita non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Comparazione quote

Il segno "Over 3.5" è quotato a 1.75 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno "Gol" è quotato invece a 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.35 su Snai.

Il pronostico

L’Al-Nassr nonostante lo scarso entusiasmo per via di una stagione deludente, cercherà comunque di chiudere con una vittoria sul campo di una squadra ormai salva e senza più motivazioni: i gol, come nella gara d’andata (terminata 3-1 per i gialloblù), non mancheranno neppure stavolta.

Le probabili formazioni di Al Fateh-Al Nassr

AL-FATEH (4-2-3-1): Bento; Sultan, Simakan, Lashami, Boushal; Al-Hassan, Brozovic; Yahia, Otavio, Mané; Cristiano Ronaldo.

AL-NASSR (4-2-3-1): Rajkovic; Al-Sagour, Danilo Pereira, Al-Mousa, Kadesh; Kanté, Fabinho; Diaby, Aouar, Unai Hernandez; Benzema.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3