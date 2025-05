Pronostici Saudi Pro League 26 maggio: lotta salvezza ancora aperta

Saudi Pro League, si conclude l’edizione 2024-25 del massimo campionato saudita: tre squadre possono ancora evitare la retrocessione nel torneo cadetto.

Soltanto la lotta per la salvezza regalerà un po’ di pathos nell’ultima giornata della Saudi Pro League 2024-25. Questi 90 minuti serviranno per decidere chi farà compagnia all’Al-Raed – già retrocesso da tempo – nella discesa verso il campionato cadetto. Due posti per tre squadre: al momento sarebbe salvo l’Al-Wehda, quartultimo a +2 sull’Al-Okhdood. Non è matematicamente fuori dai giochi neppure l’Al-Orobah penultimo (è a -3 dall’Al-Wehda) ma servirebbe un mezzo miracolo per evitare l’inevitabile.

Procediamo con ordine: l’unica squadra padrona del proprio destino, dicevamo, è l’Al-Wehda che in settimana ha strappato un punto contro l’Al-Hilal secondo in classifica, fermato sull’1-1. Gli uomini allenati dall’uruguaiano Daniel Carreno nell’ultima giornata fanno visita all’Al-Ettifaq, l’ex squadra di Steven Gerrard, settimo in classifica ma ormai senza obiettivi realistici: le maggiori motivazioni degli ospiti potrebbero fare la differenza in una gara che promette gol. Discorso simile per l’Al-Okhdood, impegnato sempre in trasferta con l’Al-Khaleej, altra squadra che non ha più nulla da chiedere a questo campionato.

Al-Okhdood costretto a vincere

Può valerne la pena puntare sul colpaccio esterno, anche se l’unica partita vinta dall’Al-Okhdood nelle ultime quattro è stata quella con il fanalino di coda l’Al-Raed. Possibilità irrisorie, come detto in precedenza, per l’Al-Orobah, che oltre a battere l’Al-Taawoun deve sperare nelle sconfitte di Al-Okhdood e Al-Wehda. A quel punto entrerebbe in gioco la differenza reti – gli scontri diretti con l’Al-Wehda sono in parità – che al momento vede nettamente in vantaggio la squadra di Carreno.

Per quanto riguarda gli altri match, l’Al-Ittihad, laureatosi campione già qualche settimana fa, chiuderà molto probabilmente in bellezza in una gara a senso unico con il Damac, mentre nelle sfide Al Riyadh-Al Ahli e Al Fayha-Al Shabab, ininfluenti ai fini della classifica, i gol non dovrebbero mancare.

Saudi Pro League: possibili vincenti

Al-Wehda o pareggio (in Al Ettifaq-Al Wehda)

Al-Ittihad (in Al Ittihad-Damac)

Al-Orobah o pareggio (in Al Orobah-Al Taawoun)

Al-Okhdood o pareggio (in Al Khaleej-Al Okhdood)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Al Ittihad-Damac

Al Riyadh-Al Ahli

Saudi Pro League: le partite da almeno un gol per squadra

Al Ettifaq-Al Wehda

Al Orobah-Al Taawoun

Comparazione quote

La vittoria dell’Al-Okhdood è quotata a 1.95 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” in Al Riyadh-Al Ahli è quotato invece a 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai.

