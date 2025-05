Tennis, la dichiarazione d’amore corre sotto rete: è lei la sua nuova (e incantevole) fiamma

Tennis, chi è la bellissima ragazza che ha fatto breccia nel cuore del campione, tanto da dedicargli un commovente messaggio d’amore sui social.

Al suo fianco ci sono sempre state delle donne bellissime. Basti dire, per rendere l’idea di quanto sofisticati siano i suoi gusti, che tra storie e flirt vari si è intrattenuto con a Maria Sharapova, Nicole Scherzinger e Lolita Osmanova. Ma anche, dulcis in fundo, Madalina Ghenea, l’ultima – almeno per quello che ne sappiamo – ad avere avuto una storia d’amore con lui.

Grigor Dimitrov, insomma, è di lui che stiamo parlando, ha sempre puntato in alto. Molto in alto. E la sua nuova fiamma non tradisce in alcun modo questa sua tendenza a ricercare la perfezione assoluta. Perfezione che, adesso, ha trovato nientepopodimeno che in una diva di Hollywood. La sua nuova fidanzata è un’attrice, oltretutto bellissima, per cui il tennista ha letteralmente perso la testa. Nei giorni scorsi le aveva dedicato una Instagram Stories, spendendo qualche parola sulla sua bellezza, ma lei, qualche ora fa, ha fatto qualcosa di ancor più romantico.

Eiza Gonzalez, l’attrice che adesso fa coppia fissa con il campione del ranking Atp, ha scritto sui social network un messaggio che sembrerebbe suggerire che i due facciano sul serio. Molto sul serio. Se fino a qualche giorno fa non c’erano conferme ufficiali di questo flirt, adesso non solo ci sono, ma sono anche indicative di una relazione esclusiva che, chissà, magari potrebbe sfociare, finalmente, in un bel lieto fine.

Dimitrov, una conquista degna di un campione

La dichiarazione d’amore di Eiza a Grigor inizia con una frase molto forte: “Buon compleanno all’uomo dei miei sogni“, si legge nella didascalia delle prime foto di coppia apparse sul profilo della bellissima ragazza.

“Sei unico al mondo – continua così – Sei davvero il mio essere umano preferito in assoluto, e non riesco a credere di essere stata così fortunata da trovarti. Hai restituito a me stessa così tanto che pensavo fosse ormai impossibile. Al più gentile, premuroso e attento degli uomini: ammiro ogni parte della persona che sei e che stai diventando. Non vedo l’ora di festeggiare insieme tanti, tantissimi altri momenti”.

Una dichiarazione d’amore in piena regola, dunque, per il tennista bulgaro, che anche stavolta è riuscito a farsi largo nel cuore di una donna di successo che ha chiaramente perso – beato Dimitrov! – la testa per lui.