Conquista hollywoodiana per Dimitrov: dimentica Madalina con Eiza

Non è una novità che Grigor Dimitrov abbia un debole per le belle donne. Del resto ne sono passate diverse dalla sua vita e sono state, si provi a dire il contrario, una più bella dell’altra. Basti pensare che il tennista bulgaro è stato insieme a Maria Sharapova, Nicole Scherzinger e Lolita Osmanova per rendere l’idea di quanto sofisticati (e precisi) siano i suoi gusti.

L’ultima fiamma – almeno ufficialmente – avvistata al suo fianco era stata l’incantevole Madalina Ghenea. La loro storia, però, si era conclusa da un giorno all’altro, senza che nessuno dei due si prodigasse per spiegarne il motivo. Anche lei, ad ogni modo, appartiene adesso al passato. Il numero 16 del ranking Atp ha già voltato pagina: stavolta ha messo la sua firma su una conquista, per così dire, “hollywoodiana”, nella misura in cui la fortunata, per l’appunto, è un’attrice, nonché cantante, di fama mondiale.

La nuova fiamma di Dimitrov è Eiza Gonzalez, che già qualche giorno fa, durante il Mutua Madrid Open, era stata avvistati sugli spalti, insieme all’altrettanto famosa Eva Longoria, mentre faceva il tifo per Grigor. Non c’erano ancora conferme ufficiali, però, per cui, sebbene i media abbiano subito iniziato a ricamare su questa love story, usare il condizionale per parlare di loro era un obbligo. Adesso, invece, non lo è più.

Ufficiale: Eiza Gonzalez e Grigor Dimitrov stanno insieme

Dimitrov ha deciso, qualche ora fa, di confermare alla sua maniera le voci circolate negli ultimi giorni. Lo ha fatto pubblicando, attraverso le sue Instagram Stories, una foto della sua bella, accompagnata da una didascalia inequivocabile.

“Are you kidding me?”, ha scritto l’affascinante tennista, utilizzando un espressione che significa più o meno “Mi stai prendendo in giro?”. La fiamma che arde e il cuore di colore nero suggeriscono che Grigor intendesse riferirsi al suo look mozzafiato e alla bellezza, assolutamente insindacabile, della ragazza che gli ha evidentemente fatto perdere la testa.

Gossip confermato, dunque, e adesso non resta che attendere il momento, presumiamo ormai imminente, in cui il tennista e l’attrice-cantante posteranno il primo selfie di coppia. E chissà che questa non possa essere la volta buona per Dimitrov: riuscirà, il campione bulgaro, a mettere la testa a posto e a togliersi di dosso l’etichetta di latin lover?