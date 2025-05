Pronostico Venezia-Juventus: due verdetti sicuri in 90 minuti

Venezia-Juventus è una partita valida per la trentottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Due verdetti certi in un solo match. La qualificazione alla prossima Champions League della Juventus, la retrocessione del Venezia che dopo un solo anno di A tornerà in cadetteria. E sarebbe la seconda retrocessione di fila per uno sfortunato Di Francesco, un allenatore che per il gioco meriterebbe ben altro.

La speranza di Tudor, invece, anche se questo è assai complicato, è quella di prendersi una vittoria e anche staccare la possibilità di rimanere in panchina il prossimo anno. Complicato, come detto, perché la Juventus dovrebbe riunirsi ad Antonio Conte che anche dopo lo scudetto ha fatto capire che il suo ciclo dentro il Napoli è finito. Una Juve che ha un solo risultato utile immaginando la facile vittoria della Roma sul campo del Torino e della Lazio in casa contro il Lecce: un’affermazione. Altrimenti il rischio è grossissimo e, vedendo la classifica, con una sconfitta, ci potrebbe anche essere il rischio di andare a fare la Conference l’anno prossimo.

A questo a Torino non ci vogliono pensare. Ed è evidente che le diverse qualità tecniche delle due rose faranno decisamente la differenza. Quindi la vittoria della Juve, e la retrocessione del Venezia, ci appaiono davvero scontate.

Il pronostico

Juve vittoriosa mettendo soprattutto in pratica quelle certezze difensive che l’arrivo di Tudor e l’adottamento della difesa a tre hanno portato. Una gara maschia, durissima, ma i bianconeri dovrebbe riuscire a portarla a casa. Due e no-gol, questo è il nostro pronostico.

Le probabili formazioni di Venezia-Juventus

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Sagrado, Candé; Zerbi, Perez, Nicolussi, Busio, Ellertsson; Yeboah, Gytkjaer.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Costa, Veiga, Kelly; Nico, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2