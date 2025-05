Pronostico Udinese-Fiorentina: tre punti per continuare a sperare

Udinese-Fiorentina è una partita della trentottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La schizofrenica vittoria per 3-2 contro un Bologna reduce dallo storico trionfo in Coppa Italia e presentatosi a Firenze ancora con lo champagne in mano rischia di servire a poco. Proprio a causa del successo degli emiliani nella competizione nazionale, quest’anno il settimo posto non mette in palio alcun pass per le coppe europee. La Fiorentina, pertanto, ha una sola possibilità per salire di un gradino e chiudere sesta (sarebbe di nuovo Conference League): alla Viola servono obbligatoriamente i tre punti sul campo dell’Udinese, squadra ormai da tempo senza obiettivi, e la contemporanea sconfitta della Lazio all’Olimpico contro il Lecce.

Solo in questo caso i toscani finirebbero davanti ai biancocelesti per via della miglior differenza reti (entrambe a quota 65 punti). Fiorentina dunque non padrona del proprio destino e con la consapevolezza di restare senza Europa per la prima volta dopo tre stagioni in cui i gigliati hanno raggiunto per due anni di fila la finale di Conference. Davanti a Raffaele Palladino si materializzerebbe uno sfortunato record: nelle sette occasioni in cui la Viola ha superato quota 62 punti in classifica ha sempre ottenuto la qualificazione ad una manifestazione continentale. Tanti rimpianti per il tecnico, confermato comunque dalla proprietà fino al 2027 nonostante il disappunto della tifoseria: la sua Fiorentina è stata grande con le grandi – in casa ha battuto quasi tutte le big – ma ha perso troppi punti con le piccole (clamorosi i soli 2 punti fatti contro Monza e Venezia). L’Udinese, dal canto suo, sembra essere già con la testa alle vacanze da un po’ di tempo: da metà marzo in poi i friulani hanno avuto la meglio solo sul Cagliari ed hanno perse le ultime due con Monza e Juve.

Udinese-Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioni

Runjaic contro la Fiorentina dovrà fare a meno di Kristensen e Lovric, entrambi infortunati. Per l’allenatore dei bianconeri però non ci sono solo brutte notizie: Lucca e Atta saranno nuovamente a disposizione dopo aver scontato il turno di squalifica domenica scorsa a Torino contro la Juventus. In attacco l’ex centravanti dell’Ajax affiancherà Davis, sulle corsie esterne Ehizibue e Zemura.

Palladino con la rosa al completo, visto che rientrano dalle rispettive squalifiche anche Beltran e Folorunsho. In panchina pure i convalescenti Comuzzo e Cataldi. In mezzo Adli dovrebbe spuntarla su Richardson.

Come vedere Udinese-Fiorentina in diretta tv e in streaming

Udinese-Fiorentina, in programma domenica alle 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

I tre punti, sulla carta, servono solo alla Fiorentina, che però con un risultato positivo della Lazio contro il Lecce sarebbe comunque fuori dall’Europa. Non è scontata, dunque, la vittoria della Viola nonostante le maggiori motivazioni rispetto ai friulani: prevediamo un match prolifico come negli ultimi due precedenti (2-2 e 1-2) e con entrambe le squadre a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Udinese-Fiorentina

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Solet; Ehizibue, Zarraga, Karlstrom, Atta, Zemura; Lucca, Davis.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Adli, Mandragora, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2