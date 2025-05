Pronostico Manchester United-Aston Villa: un successo potrebbe non bastare

Manchester United-Aston Villa è una partita valida per la trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Definire disastrosa la stagione del Manchester United è quasi un eufemismo. I Red Devils in settimana hanno gettato alle ortiche anche l’ultima occasione per rendere più “accettabile” quest’annata: vincere l’Europa League e qualificarsi per la Champions. Obiettivo fallito: nella finale di Bilbao – francamente una delle più brutte di sempre in quanto a spettacolo offerto – a spuntarla è stato il Tottenham grazie ad un gol di Johnson (1-0), mandando all’inferno gli uomini di Ruben Amorim.

Sconfitta che ha riassunto un po’ la stagione dei Red Devils, inconsistenti e carenti soprattutto sul piano della personalità: difetti che neppure il tecnico portoghese, arrivato in pompa magna lo scorso novembre dallo Sporting, è riuscito a correggere. In attesa di capire cosa succederà in estate e se ci saranno delle “rivoluzioni” – neanche Amorim, a questo punto è certo della riconferma – lo United cercherà quantomeno di migliorare una classifica che, a 90 minuti dalla fine della Premier League 2024-25, lo vede occupare il sedicesimo posto: Bruno Fernandes e compagni hanno raccolto la miseria di 39 punti in 37 partite (18 sconfitte) e non sono stati coinvolti nella lotta per non retrocedere solo perché le ultime tre non si sono rivelate all’altezza della categoria, retrocedendo con enorme anticipo.

Villans non padroni del proprio destino

Il Manchester United chiuderà ad Old Trafford con l’Aston Villa, che a differenza dei Red Devils deve per forza prendersi i tre punti per continuare a sperare nella qualificazione alla Champions League.

La squadra di Unai Emery al momento è sesta in classifica ma con lo stesso bottino (66) delle due squadre che la precedono: Newcastle e Chelsea, davanti per la miglior differenza reti. Per chiudere tra le prime cinque, dunque, l’Aston Villa deve vincere a Old Trafford e sperare che Blues e Magpies non facciano lo stesso. Con un pareggio invece, il club di Birmingham sarà probabilmente fuori dai giochi: a quel punto, infatti, servirebbe una vittoria – improbabile – dell’Everton a Newcastle, perché nell’ultimo turno si affrontano Chelsea e Nottingham Forest (scontro diretto in quanto i Reds sono settimi, a -1 dal trittico a quota 66). Nella peggiore delle ipotesi, infatti, i Villans avrebbero comunque il “paracadute” della qualificazione all’Europa League.

Emery a Manchester dovrà rinunciare a Rashford a causa della regola che in Premier League vieta ai giocatori di affrontare i club titolari del loro cartellino, ma al contempo recupera Ramsey dopo la squalifica.

Come vedere Manchester United-Aston Villa in diretta tv e in streaming

La sfida tra Manchester United e Aston Villa è in programma domenica alle 17:00. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) nell’ambito dello speciale Diretta Gol Premier League. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Aston Villa è quotata a 1.67 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Le maggiori motivazioni ci fanno propendere per l’Aston Villa, l’unica squadra che ha qualcosa da perdere in questa partita. Ma molto dipenderà anche dalla reazione del Manchester United: i Red Devils, che probabilmente verranno accolti tra i fischi per via della stagione disastrosa, potrebbero avere uno scatto d’orgoglio, provando ad evitare quella che sarebbe la quarta sconfitta di fila in campionato. Villans favoriti in un match in cui andranno verosimilmente a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Manchester United-Aston Villa

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Onana; Yoro, Maguire, Shaw; Dalot, Mainoo, Ugarte, Dorgu; Bruno Fernandes, Diallo; Zirkzee.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen; Onana, Kamara; Rogers, Asensio, McGinn; Watkins.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2