Pronostico Lazio-Lecce, Europa e salvezza: tutto in novanta minuti

Lazio-Lecce è una partita valida per la trentottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Tutto in 90 minuti. Sia Lazio che Lecce si giocano tanto nell’ultima giornata di campionato, in particolar modo i salentini, a serio rischio retrocessione. La squadra di Marco Giampaolo una settimana fa ha messo fine al lunghissimo digiuno di vittorie, battendo 1-0 un Torino già in vacanza e restando quartultimo ma con gli stessi punti dell’Empoli, 31. Si è trattato comunque di un successo fondamentale perché consente al Lecce di rimanere padrone del proprio destino: in caso di vittoria nella sfida dell’Olimpico, infatti, Giampaolo e i suoi uomini sarebbero salvi, a prescindere dai risultati delle dirette concorrenti.

Con il pareggio invece Baschirotto e compagni dovranno per forza posare la radiolina all’orecchio e aspettare buone notizie dagli altri campi: il Lecce manterrà la categoria pareggiando solo se l’Empoli perde ed il Venezia, penultimo a -2, non vince. Sempre viva anche l’ipotesi spareggio, nel caso in cui i giallorossi dovessero chiudere a pari punti con toscani o veneti.

Insomma, serve l’impresa per evitare di ritrovarsi in Serie B al termine di una stagione in cui i salentini hanno rallentato bruscamente nel girone di ritorno, restando senza vittorie addirittura da gennaio a maggio. Non è stata un’annata particolarmente esaltante neppure per la Lazio, che con ogni probabilità dovrà accontentarsi di staccare il pass per la Conference League, competizione che di certo non entusiasma i tifosi biancocelesti. In realtà i capitolini sono ancora matematicamente in corsa per la Champions o l’Europa League ma, oltre a dover battere il Lecce, dovranno sperare in un eventuale passo falso di Juventus o Roma, rispettivamente a +2 e a+1. Improbabile, visto che sia i bianconeri che i giallorossi nell’ultimo turno affrontano delle squadre alla portata (Venezia e Torino). In caso di sconfitta, poi, la Lazio rischierebbe addirittura di restare fuori da tutto: potrebbe essere raggiunta dalla Fiorentina, a -3 ma in vantaggio negli scontri diretti.

Lazio-Lecce: le ultime notizie sulle formazioni

In casa Lazio gli unici indisponibili sono Lazzari e Patric, infortunati. Assente pure lo stesso Baroni, squalificato durante la partita con l’Inter a San Siro. I dubbi del tecnico capitolino sono principalmente in difesa: il recuperato Pellegrini è in ballottaggio con Nuno Tavares, mentre Gigot dovrà battere la concorrenza di Gila. Pronto a subentrare di nuovo dalla panchina l’eterno Pedro, autore del gol del definitivo 2-2 coi nerazzurri.

Scontato il ritorno al 4-3-3 di Giampaolo, vista l’assenza per squalifica di Tete Morente. Davanti, nel tridente, le due ali accanto a Krstovic saranno molto probabilmente Pierotti e Karlsson, anche se Rebic insidia l’ex Bologna. Dietro, a destra, duello tra Veiga e Guilbert, a centrocampo spazio a Ramadani, Kaba e Coulibaly.

Come vedere Lazio-Lecce in diretta tv e in streaming

La sfida Lazio-Lecce è in programma domenica alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Lazio-Lecce anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. Il canale dedicato all’evento è Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il pareggio, per entrambe, potrebbe servire a poco. Normale, dunque, aspettarsi una gara aperta, in cui anche il Lecce cercherà di avventurarsi nella metà campo avversaria, dovendo obbligatoriamente osare per provare a portarsi a casa tre punti d’oro. Consigliamo perciò i segni “Gol” e “Over 2.5”, usciti peraltro per ben sei volte negli ultimi sette precedenti tra biancocelesti e giallorossi.

Le probabili formazioni di Lazio-Lecce

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Kaba, Ramadani; Pierotti, Krstovic, Karlsson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2