Pronostico Empoli-Verona: salvezza a braccetto

Empoli-Verona è una partita valida per la trentottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Una stagione in una partita. E partiamo dalle combinazioni dei padroni di casa: L’Empoli è salvo se vince e almeno una tra Lecce e Parma non vince; salvo anche se vince, Parma pareggia e Lecce vince; salvo se pareggia, Lecce perde e Venezia non vince; spareggio con il Venezia se pareggia, Lecce pareggia e Venezia vince; spareggio con il Verona se vince e Parma vince; retrocede se perde, Lecce non perde o Venezia vince. Insomma, le possibilità ci sono.

Il Verona, invece, si salverebbe in questo modo: se ottiene una vittoria o un pareggio contro l’Empoli; può salvarsi anche perdendo se il Parma perde e il Lecce non vince; si giocherà uno spareggio con l’Empoli se perde mentre Parma e Lecce vincono; oppure spareggio con il Parma se perde e il Parma pareggia. Quindi è evidente che anche in questo caso ci sono delle possibilità.

Una gara che però, almeno all’inizio, comincerà come partita vera e poi nel caso i risultati dagli altri campi dovessero essere positivi si potrebbe placare. E nel momento in cui sarà partita vera, è evidente che questa la debba fare l’Empoli. Che dopo un discreto girone d’andata si è perso per strada, in maniera terribile. Sono solamente due per i toscani le vittorie nel 2025. Entrambe nelle ultime due giornate. La terza? La terza dovrebbe arrivare in questa sfida contro un Verona che sta facendo di tutto quasi per non salvarsi. Ed è davvero incredibile quello che la formazione di Zanetti non è riuscita a fare nel corso degli ultimi mesi.

Il pronostico

Una gara che i padroni di casa vinceranno per un solo motivo: in questo modo ci sono possibilità di salvezza. Che, il Verona, dal proprio canto, potrebbe riuscire a conquistare anche perdendo.

Le probabili formazioni di Empoli-Verona

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Ismajli, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Cacace, Fazzini; Esposito.

VERONA (3-5-3): Perilli; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Serdar, Dawidowicz, Duda, Frese; Suslov, Sarr.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1