Pronostico Athletic Bilbao-Barcellona: superata quota 100

Athletic Bilbao-Barcellona è una gara della trentottesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

Era dalla stagione 1997-1998 che l’Athletic Bilbao non chiudeva al quarto posto in classifica. E avrebbe anche la possibilità, vincendo contro il Barcellona, di chiudere appaiato all’Atletico Madrid. Difficile, se non impossibile, anche perché la squadra di Simeone dovrebbe riuscire a vincere la sua di partita contro il Girona.

Detto questo, è evidente che il ritorno in Champions League è qualcosa d’importante per la squadra di Valverde: il tecnico, inoltre, ha da poco firmato il rinnovo contrattuale, ufficializzato il tutto, che gli permetterà di lavorare in assoluta serenità anche il prossimo anno. Ampiamente meritato. Ma che partita ci aspettiamo contro il Barcellona che ha vinto la Liga, la Supercoppa e la Coppa del Re? Una gara bellissima, senza dubbio, che potrebbe finire assolutamente com’è finita nel match d’andata. E come è finita?

Con una vittoria per 2-1 dei catalani, eravamo alla seconda giornata, che avevano già fatto capire che intenzioni bellicose avevano. E così, quindi, ci aspettiamo sicuramente una gara aperta. E magari, come vi diremo sotto, anche con qualche gol in più.

Come vedere Athletic Bilbao-Barcellona in diretta tv e streaming

La sfida Athletic Bilbao-Barcellona, gara valida per la trentottesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21:00.

Il pronostico

Una rete per squadra senza discussioni. Una vittoria del Barcellona – che vuole chiudere in bellezza e superando quota 100 gol in campionato, adesso il bottino è di 99 – che appare scontata. Tutti in gol, divertimento, e gioia per tutti per dei risultati clamorosi raggiunti in questa stagione. Cosa chiedere di più? Niente. Uno spettacolo, infine, anche per quella che sarà l’ultima partita della Liga. Con festeggiamenti finali, ovvio.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Barcellona

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Lekue, Vivian, Paredes, Yuri; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sancet, I Williams; Sannadi.

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen; Garcia, Cubarsi, Martinez, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO: 2-3