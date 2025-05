Pronostico Atalanta-Parma: la certezza è solo questa

Atalanta-Parma è una partita valida per la trentottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il pareggio conquistato contro il Napoli la scorsa settimana non ha permesso al Parma di festeggiare la salvezza. E, con un altro pareggio, la squadra di Chivu non sarebbe certa di una permanenza nella massima serie perché contro Lecce ed Empoli ha gli scontri diretti a sfavore. Ma, visto l’impegno della squadra di Giampaolo sul campo della Lazio, forse non serve nulla.

Di certo, contro un’Atalanta che potrebbe dire addio a Gasperini, il compito dei ducali è complicatissimo. Non c’è la sensazione che qualcuno voglia regalare qualcosa. Quindi, al massimo, la squadra ospite si potrebbe portare un punto. Nella migliore delle ipotesi. Ma poi ovviamente queste partite sono indirizzate da quello che succede sugli altri campi. Quindi, nel caso dall’Olimpico in questo caso arrivassero delle notizie positive, la tensione si potrebbe sciogliere. Ampiamente complicato, insomma, capire chi alla fine si prenderà i tre punti o capire se alla fine tutti potrebbero essere felici con un pareggio. Perché la Dea come sappiamo da chiedere non ha proprio nulla.

Ma c’è una certezza? Sì, crediamo assolutamente che questa ci possa essere ed è relativa al fatto che entrambe le formazioni possano trovare serenamente la via della rete. Sì, una certezza questa, senza nemmeno pensare a cosa succede sugli altri campi.

Come vedere Atalanta-Parma in diretta tv e in streaming

La sfida Atalanta-Parma è in programma domenica alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.55 su Goldbet e Lottomatica e 3.55 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.55 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Un gol per squadra, questa è l’unica certezza che viene fuori da questa partita. Poi, nel caso arrivassero notizie positive dagli altri campi, potremmo o vedere un pareggio – probabile – o un’accelerata finale da parte della Dea. Pensare ad una vittoria esterna ci pare davvero improbabile.

Le probabili formazioni di Atalanta-Parma

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui.

PARMA (3-5-3): Suzuki; Circati, Balogh, Valenti; Del Prato, Odrejka, Keita, Sohm, Valeri; Pellegrino, Bonny.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1