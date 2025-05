Pronostico Villarreal-Siviglia: sesta di fila per la Champions

Villarreal-Siviglia è una gara della trentottesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

La sesta vittoria di fila per chiudere alla grandissima un anno straordinario brindando alla qualificazione alla prossima Champions League. Il Villarreal, contro ogni pronostico, chiuderà la sua stagione al quinto posto. E andrà nella massima competizione europea. Incredibile.

Nessuno se lo aspettava, ovviamente. Si metterà alle spalle squadre come il Betis, il Celta Vigo e la Real Sociedad, che sembravano decisamente più attrezzate, ma nel momento in cui è servito il cambio di marcia, eccolo arrivato. Quindici punti nelle ultime cinque partite, un ruolino impressionante e una chiusura di quelle che volevano tutti. Insomma, per il Siviglia, alle prese con un’altra stagione complicata, difficile, con una salvezza arrivata solamente nel finale di stagione, ci sarà realmente poco da fare.

Anche perché il sottomarino giallo, in casa, in tutto il 2025 ha perso solamente una volta contro il Real Madrid. Per il resto, tutte le altre squadre che sono passate da questo campo ci hanno rimesso tutti i punti o sono riuscite solamente a portarne uno a casa. In poche parole è un fortino dentro al quale è stata costruita questa grandissima e clamorosa prestazione. E chiudere in bellezza sarebbe il massimo Sarà così.

Come vedere Villarreal-Siviglia in diretta tv e streaming

La sfida Villarreal-Siviglia, gara valida per la trentottesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Villarreal è quotata 1.45 su Goldbet e Lottomatica e 1.45 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.60 su Goldbet e Lottomatica.

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

Chiudere in bellezza per festeggiare nel migliore dei modi la qualificazione alla prossima Champions League. Il Villarreal è una squadra forte che in casa, come spiegato prima, ha costruito tutto questo. E allora ecco che arriverà un’altra vittoria, l’ennesima, in un match che dovrebbe comunque regalare anche un sorriso ad un giocatore del Siviglia, quello che riuscirà a fare gol.

Le probabili formazioni di Villarreal-Siviglia

VILLARREAL (4-4-3): Reis; Navarro, Foyth, Costa, Cardona; Pepe, Comesana, Parejo, Pino; Baena, Barry.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Nyland; Sanchez, Martinez, Salas, Carmona; Agoume, Gudelj; Suso, Sow, Lukebakio; Pascual.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1