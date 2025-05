Pronostico Newcastle-Everton: dipende esclusivamente da loro

Newcastle-Everton è una partita della trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Newcastle avrebbe potuto blindare la qualificazione alla Champions League già una settimana fa ma il k.o. di Londra contro l’Arsenal (1-0) ha rimandato tutto all’ultima giornata. I Magpies, ad ogni modo, non rischiano di finire fuori dalle prime cinque, pur essendo quarti con gli stessi punti di Chelsea e Aston Villa (ma con una differenza reti migliore). La squadra di Eddie Howe è infatti padrona del proprio destino, come i Blues: battendo l’Everton, da tempo senza obiettivi realistici, rimarrebbero in quarta posizione, a prescindere dai risultati delle altre (escludendo, ovviamente, una vittoria con uno scarto ampissimo da parte dei Villans ad Old Trafford, che al di là del momento negativo dei Red Devils appare poco probabile).

Un eventuale pareggio, invece, non gli darebbe questa certezza: a quel punto Tonali e compagno dovrebbero sperare che lo United fermi il Villa oppure che il Chelsea pareggi con il Nottingham Forest.

Magpies, Champions a un passo

Se volessimo essere ancora più pessimisti, in caso di sconfitta contro i Toffees il Newcastle avrebbe bisogno di una vittoria del Manchester United – reduce dalla tremenda delusione per la sconfitta in finale di Europa League – contro il club di Birmingham. Per i Magpies, ad ogni modo, questa resterà una stagione positiva. Dopo settant’anni sono tornati a sollevare un trofeo, la League Cup, regalando una gioia ad una tifoseria che veniva da anni difficili e che ha ricominciato a sognare ad occhi aperti con l’arrivo della nuova proprietà saudita. Per quanto riguarda l’Everton, infine, i Toffees hanno appena detto addio al loro storico impianto, Goodison Park, salutandolo con una vittoria per 2-0 con il fanalino di coda Southampton: dal prossimo anno si sposteranno in un’arena nuova di zecca.

Nel Newcastle è in forte dubbio l’attaccante titolare Isak: se lo svedese non dovesse farcela è pronto Wilson. In casa Everton sono diversi gli assenti, da Coleman a Tarkowski, passando per Mangala e Lindstrom. Branthwaite difficilmente recupererà.

Come vedere Newcastle-Everton in diretta tv e in streaming

Newcastle-Everton è in programma domenica alle 17:00. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) nell’ambito dello speciale Diretta Gol Premier League. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Newcastle è quotata a 1.30 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “No Gol” è quotato invece a 1.90 su Goldbet e Lottomatica e a 1.88 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Newcastle non sprecherà quest’occasione: l’obbiettivo Champions League è davvero a un passo. In casa, poi, dallo scorso febbraio i bianconeri le hano vinte praticamente tutte, almeno per quanto riguarda il campionato: in arrivo pure quello che sarebbe il terzo clean sheet casalingo di fila.

Le probabili formazioni di Newcastle-Everton

NEWCASTLE (3-4-2-1): Pope; Schar, Botman, Burn; Murphy, Bruno Guimaraes, Tonali, Livramento; Barnes, Gordon; Wilson.

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; Young, O’Brien, Keane, Mykolenko; Gueye, Garner; McNeil, Doucouré, Ndiaye; Beto.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0