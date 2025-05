Pronostico Ipswich Town-West Ham: amarezza sì, ma con molti gol

Ipswich-West Ham è una partita della trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La partita dell’amarezza. Dell’addio alla Premier League per i padroni di casa – e chissà, visto quello che serve, se l’Ipswich riuscirà a tornare in Premier subito – della chiusura di una stagione di difficile per il West Ham che ha rischiato anche di retrocedere nonostante abbia una rosa sicuramente importante.

Ma ormai c’è stato comunque il tempo di metabolizzare quelli che sono stati i verdetti che, per queste due formazioni, sono arrivati da diverso tempo. Adesso, in questi ultimi 90′, l’obiettivo delle due squadre sarà quello di dare almeno una mezza soddisfazione ai propri tifosi. E magari anche farli divertire, dentro una partita che, non mettendo in palio dei punti che possono servire a qualcuno, si preannuncia davvero ricca di gol.

E magari potrebbe anche arrivate una vittoria dell’Ipswich, che non vince da più di un mese, e che in generale non è che ne abbia vinte tante nel corso della stagione. E, inoltre, ne ha presi anche quattro nella gara d’andata e nelle ultime quattro uscite contro il West Ham ha sempre perso. Che non sia arrivato il momento di infrangere questo tabù? Potrebbe, ovvio. Ma la certezza è un’altra e ve la diciamo sotto.

Come vedere Ipswich-West Ham in diretta tv e in streaming

La sfida Ipswich-West Ham è in programma domenica alle 17:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria dell’Ipswich è quotata quotata 2.95 su Goldbet, Lottomatica e a 2.95 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.37 su GoldBet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

La certezza assoluta è che entrambe in questo match troveranno la via della rete. E su questo nessuno può avere delle discussioni. Poi occhio alla possibilità, per quello che vi abbiamo raccontato prima, di una vittoria dell’Ipswich che potrebbe salutare con tre punti comunque inutili, la Premier League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Ipswich-West Ham

IPSWICH (4-2-3-1): Palmer; Tuanzebe, O’Shea, Greaves, Davis: Morsy, Taylor; Hutchinson, Enciso, Clarke; Delap.

WEST HAM (3-5-2): Areola; Todibo, Kilman, Cresswell; Wan-Nissaka, Ward-Prowse, Soucek, Paqueta, Emerson; Bowen, Kudus. POSSIBILE RISULTATO: 3-2