Pronostico Fulham-Manchester City: obiettivo quasi raggiunto per Guardiola

Fulham-Manchester City è una partita valida per la trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Si sta per concludere una stagione estremamente deludente per il Manchester City, specie se confrontata alle ultime. La squadra di Pep Guardiola ha fallito quasi tutti gli obiettivi: non è riuscita a difendere il titolo, finito nelle mani del Liverpool, ma ha pure fatto flop in Champions League – eliminazione agli ottavi di finale con il Real Madrid – e si è fatta soffiare persino la FA Cup dal Crystal Palace, che prima di quest’anno non aveva vinto nessun trofeo degno di nota.

Non qualificarsi neppure alla prossima Champions League sarebbe stata una vera e propria catastrofe: rischio che i Cityzens hanno sostanzialmente scongiurato martedì scorso battendo 3-1 il Bournemouth e riprendendosi subito il terzo posto dietro a Liverpool e Arsenal. A quota 68 punti il City non è ancora matematicamente qualificato – vanno in Champions le prime cinque – ma negli ultimi 90 minuti di campionato gli basterà avere la meglio sul Fulham per rimanere a +2 sulle inseguitrici (Newcastle, Chelsea e Aston Villa). In realtà anche pareggiando a Craven Cottage De Bruyne e compagni – a proposito, è l’ultima in maglia City per il belga – non scivolerebbero fuori dal quintetto. L’unico caso in cui il pari non sarebbe sufficiente è se, al contempo, i Villans travolgessero il Manchester United con almeno diciassette gol di scarto. Pura fantascienza.

Il Fulham, invece, dopo l’ultimo turno è ufficialmente fuori dalla corsa all’ottavo posto, che probabilmente significherà Conference League. Ai Cottagers è servita a poco la rocambolesca vittoria in trasferta nel derby con il Brentford (2-3): fatali le due sconfitte precedenti con Aston Villa ed Everton e più in generale un finale di stagione non all’altezza di un club che ha l’ambizione di lottare per l’Europa.

Marco Silva, allenatore del Fulham, non avrà gli infortunati Nelson, Muniz, Reed e Castagne. Nel City è assente Kovacic, squalificato. Possibile partenza dal 1′ per Rodri, rientrato con il Bournemouth dopo il lungo stop.

Come vedere Fulham-Manchester City in diretta tv e in streaming

La sfida tra Fulham e Manchester City è in programma domenica alle 17:00. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) nell’ambito dello speciale Diretta Gol Premier League. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

Il Manchester City quasi certamente riuscirà ad evitare la sconfitta ma potrebbe fare fatica a tenere inviolata la porta contro una squadra che, pur essendo troppo discontinua, ha dimostrato di saper colpire le big o quantomeno quelle squadre che qualche spazio lo lasciano eccome. Almeno un gol per parte e più di due complessivi.

Le probabili formazioni di Fulham-Manchester City

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Tete, Andersen, Bassey, Robinson; Lukic, Cairney; Wilson, Smith Rowe, Traoré; Raul Jimenez.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Matheus Nunes, Akanji, Ruben Dias, Gvardiol; Rodri, Gundogan; Bernardo Silva, De Bruyne, Marmoush; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3