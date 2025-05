Pronostico Bournemouth-Leicester: chiudono con una vittoria

Bournemouth-Leicester è una partita valida per la trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Fino a pochi giorni fa il Bournemouth poteva ancora ambire all’ottavo posto, che molto probabilmente varrà un pass per la Conference League (a meno di tonfi clamorosi del Chelsea nell’ultima giornata). Le Cherries, tuttavia, martedì scorso hanno incassato una netta sconfitta a Manchester contro il City (3-1), la seconda di fila dopo quella rimediata una settimana prima con l’Aston Villa davanti ai propri tifosi. La squadra di Andoni Iraola ha così abbandonato definitivamente le ultime speranze di partecipare ad una competizione europea.

Anche battendo il disastroso Leicester nell’ultimo turno, il Bournemouth non potrebbe più finire tra le prime 8 essendo scivolato a -5 dal Brighton. Non c’è dunque nulla in palio al Vitality Stadium, tra due squadre che non hanno più niente da chiedere a questa Premier League. Iraola, ad ogni modo, può essere soddisfatto della stagione dei suoi, anche senza Europa: i rossoneri per diversi mesi hanno tenuto il passo di squadre più attrezzate e lo hanno fatto grazie ad un’impeccabile organizzazione di gioco, che ha permesso al tecnico basco di valorizzare pure i giovani talenti (uno su tutti l’ex Juventus Huijsen, già acquistato dal Real Madrid).

Un’impresa che invece non è riuscita al Leicester, di nuovo finito in Championship a distanza di un appena un anno dalla promozione (seconda retrocessione nel giro di 3 anni). Le Foxes però hanno avuto un sussulto d’orgoglio nelle ultime giornate, vincendo le due partite casalinghe con le altre squadre retrocesse (Southampton e Ipswich Town) ed evitando la sconfitta in casa del Forest, in corsa per un posto in Europa. Questa sarà verosimilmente l’ultima apparizione in panchina per il tecnico Ruud van Nistelrooy, confermato nonostante abbia fallito l’obiettivo salvezza. Il Leicester stando ai rumors avrebbe già scelto il suo successore: si tratta dell’ex allenatore del Southampton Russell Martin.

Come vedere Bournemouth-Leicester in diretta tv e in streaming

La sfida tra Bournemouth e Leicester è in programma domenica alle 17:00. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) nell’ambito dello speciale Diretta Gol Premier League. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Bournemouth cercherà di chiudere con una vittoria davanti al proprio pubblico dopo essersi visto sfumare il sogno Europa. I tre punti dovrebbero arrivare nonostante le pesanti assenze di Ouattara e Cook, ma occhio al Leicester che pur non vincendo fuori da casa da gennaio nelle ultime uscite ha avuto uno scatto d’orgoglio: le Foxes riusciranno molto probabilmente a segnare almeno una rete in una gara da più di due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Leicester

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Kepa; Araujo, Zabarnyi, Huijsen, Kerkez; Winterburn, Adams; Semenyo, Kluivert, Tavernier; Evanilson.

LEICESTER (4-2-3-1): Stolarczyk; Justin, Coady, Faes, Thomas; Ndidi, Soumaré; McAteer, Buonanotte, El Khannouss; Ayew.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1