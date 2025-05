I pronostici di sabato 24 maggio: Serie A, Liga, Coppa di Francia e Coppa di Germania

I pronostici di sabato 24 maggio, in campo Serie A e Liga più le finali di Coppa di Francia e Coppa di Germania

Ultimo weekend in compagnia di Serie A e Liga. Assegnato ieri lo Scudetto al Napoli, le due partite di oggi sono prive di motivazioni di classifica. Il Milan fuori dalle coppe affronta il Monza retrocesso da tempo in ultima posizione: i gol non dovrebbero mancare in una classica partita di fine stagione.

Nella Liga si decide invece l’ultima retrocessa in Segunda Division. L’Espanyol ha il destino nelle proprie mani e dovrà battere il già retrocesso Las Palmas. Il Santiago Bernabeu darà invece l’addio a Carlo Ancelotti nella partita contro la Real Sociedad: i gol non dovrebbero mancare. Il Rayo Vallecano sogna una storica qualificazione in Europa: sulla carta ha rispetto a Celta Vigo e Osasuna il match più facile giocando in casa contro il Maiorca privo di obiettivi.

I pronostici sulle altre partite

Il Salisburgo attualmente al quarto posto con 35 punti, è ancora in corsa per il secondo posto, che garantirebbe l’accesso ai preliminari di Champions League. Giocherà contro il Rapid Vienna già sicuro del quinto posto, che non può né migliorare né peggiorare la propria posizione in classifica. Il problema per il Salisburgo è che anche l’Austria Vienna dovrebbe battere il Blau-Weiß Linz.

Ci sono poi le finali di Coppa di Francia e Coppa di Germania che non dovrebbero riservare sorprese con le vittorie di PSG e Stoccarda.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 2 + OVER 1,5 in Arminia Bielefeld-Stoccarda, Coppa di Germania, ore 20:00

Vincenti

Salisburgo (in Salisburgo-Rapid Vienna, Austria Bundesliga, ore 16:00)

(in Salisburgo-Rapid Vienna, ore 16:00) Austria Vienna (in Austria Vienna-Blau-Weiß Linz, Austria Bundesliga, ore 16:00)

(in Austria Vienna-Blau-Weiß Linz, ore 16:00) Espanyol (in Espanyol-Las Palmas, Liga, ore 18:30)

(in Espanyol-Las Palmas, ore 18:30) Rayo Vallecano (in Rayo Vallecano-Maiorca, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Real Madrid-Real Sociedad , Liga , ore 16:15

, , ore 16:15 Salisburgo-Rapid Vienna , Austria Bundesliga , ore 16:00

, , ore 16:00 Basilea-Lucerna , Super League Svizzera , ore 18:00

, , ore 18:00 Milan-Monza, Serie A, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Goztepe-Galatasaray, Super Lig, ore 18:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 4.14 GOLDBET ; 4.23 SNAI; 4.14 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1+GOL in PSG-Reims, Coppa di Francia, ore 21:00