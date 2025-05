Pronostico Spezia-Catanzaro: altra vittoria per la finale

Spezia-Catanzaro è una partita valida per il ritorno delle semifinali playoff di Serie B e si gioca domenica alle 19:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La classifica finale ha fatto la differenza. Giustamente anche. Però, dal Catanzaro, in casa, ci si aspettava sicuramente qualcosa in più. Almeno una rete che avrebbe tenuto vivi i giochi per il match di ritorno. Invece, lo Spezia, vincendo 2-0, ha chiuso praticamente i conti.

Ha saputo soffrire nel momento giusto del match la formazione di D’Angelo e poi ha colpito nella ripresa con Di Serio e con lo splendido gol direttamente su calcio di punizione di Esposito. Un uno-due mortifero per i calabresi che non hanno avuto la forza di reagire. I bianconeri liguri, insomma, hanno dimostrato a tutti di meritare la finale playoff e domenica pomeriggio non dovranno fare altro che certificare il passaggio del turno che, evidentemente, è già stato messo in discesa nella gara giocata in Calabria.

Una prova di forza importante, soprattutto sotto l’aspetto difensivo. Lo Spezia ha tenuto in mano il pallino del gioco nei momenti caldi della partita, rischiando solamente una volta (un solo tiro nello specchio del Catanzaro) e chiudendo, dal proprio canto, con 9 conclusioni totali delle quali 5 dentro lo specchio. I numeri, quindi, confermano lo strapotere di una squadra che adesso si appresta a vivere una sfida sicuramente meno difficile, davanti al proprio pubblico, e con la certezza, quasi, di aver già il biglietto per la finale in tasca. Per il Catanzaro, in ogni caso, rimane una stagione da ricordare.

Come vedere Spezia-Catanzaro in diretta tv e in streaming

La sfida Spezia-Catanzaro, in programma domenica alle 19:30, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match tra Catanzaro e Spezia anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dello Spezia è quotata 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno GOL è quotato invece a 1.68 su Goldbet, Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Vincere di nuovo. Questo è l’obiettivo dello Spezia che sa che, vincere, aiuta a farlo ancora. Magari il Catanzaro, almeno stavolta, la via del gol la potrebbe anche trovare sfruttando quelle che sono le doti dei propri attaccanti. Ma i padroni di casa non avranno problemi a prendersi un’altra affermazione.

Le probabili formazioni di Spezia-Catanzaro

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Nagy, Kouda, Cassata, Aurelio; Di Serio, Esposito.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Cassandro, Pontisso, Petriccione, Ilie, Quagliata; Biasci, Iemmello.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1