Pronostico Sheffield United-Sunderland: un tabù da sfatare nella finale playoff

Sheffield United-Sunderland è la finale dei playoff di Championship e si gioca sabato alle 16:00: notizie, statistiche, diretta tv, probabili formazioni e pronostico.

Davanti a novantamila spettatori, tutti vestiti di biancorosso – sono i colori sociali delle due squadre – Sheffield United e Sunderland tenteranno di salire sull’ultimo treno per la Premier League. In massima serie, l’anno prossimo, ci sarà posto solo per una. La finale dei playoff di Championship, come al solito in programma nel tempio di Wembley, ci dirà chi accompagnerà Leeds e Burnley, promosse direttamente al termine della regular season, durante il viaggio verso il piano di sopra.

Lo Sheffield United è il grande favorito e non potrebbe essere altrimenti. Le Blades, che in 5 delle ultime otto stagioni sono state protagoniste di un continuo “saliscendi” tra Premier e Championship, hanno chiuso a quota 90 punti ma non è bastato per evitare di passare attraverso la postseason. Sfortunatamente per loro c’è stato chi ha fatto meglio (non era mai avvenuto in passato che con questo bottino non si riuscisse a conquistare la promozione diretta). La squadra allenata dall’esperto Chris Wilder si è così rimboccata le maniche e nella semifinale playoff ha distrutto il malcapitato Bristol City, travolto 3-0 sia all’andata che al ritorno. Proverà a mettergli i bastoni tra le ruote il Sunderland, arrivato quarto ma a -14 dallo Sheffield United in classifica. I Black Cats, a differenza delle Blades, hanno dovuto sudare le fatidiche sette camicie per avere la meglio sul Coventry in semifinale. All’andata l’hanno spuntata 2-1, ma nel ritorno, solo grazie ad un gol a tempo praticamente scaduto di Ballard, gli uomini guidati dal francese Regis Le Bris hanno evitato la lotteria dei rigori (è finita 1-1 dopo i tempi supplementari).

Una vittoria per parte in regular season

Un’importante iniezione di fiducia per una squadra che curiosamente aveva terminato nel peggiore dei modi la regular season, chiudendo con ben cinque sconfitte consecutive.

Sognando di rimettere piede in Premier League per la prima volta dal 2017, il Sunderland va dunque a caccia dell’impresa. I Black Cats ci sono già riusciti in questa stagione, aggiudicandosi la gara di ritorno con lo Sheffield United (finì 2-1 nel match di Capodanno). Fu una sfida combattuta anche quella dell’andata, con le Blades che a novembre la spuntarono 1-0 tra le mura amiche in una gara caratterizzata da ben due espulsioni.

Come vedere Sheffield United-Sunderland in diretta tv e streaming

La finale dei playoff di Championship tra Sheffield United e Sunderland, in programma sabato alle 16:00 al Wembley Stadium di Londra, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia i diritti per la trasmissione del campionato cadetto inglese non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Sheffield United favorito per ovvi motivi ma per le Blades potrebbe non essere una gara semplice, tutt’altro. La storia, infatti, ci dice che questo club non è mai riuscito a conquistare la massima serie attraverso i playoff: ben otto i tentativi falliti, di cui quattro in finale. Come in campionato, il Sunderland potrebbe dargli filo da torcere in una gara che non si preannuncia spettacolare: 7 delle ultime 12 finali playoff sono terminate con i risultati di 0-0 o 1-0 ed anche stavolta la tensione si taglierà a fette. Previsti meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Sheffield United-Sunderland

SHEFFIELD UNITED (4-4-2): Cooper; Choudhury, Ahmedhodzic, Robinson, Burrows; Brooks, Peck, Vini Souza, Hamer; Cannon, Moore.

SUNDERLAND (4-4-2): Patterson; Hume, Ballard, O’Nien, Cirkin; Roberts, Neil, Bellingham, Le Fée; Mayenda, Isidor.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0