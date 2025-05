Pronostico Hatayspor-Fenerbahce: Mourinho non ferma la striscia

Hatayspor-Fenerbahce è una partita valida per la trentasettesima giornata di Super Lig e si gioca lunedì alle 19:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Non si sa ancora se Mourinho continuerà sulla panchina del Fenerbahce il prossimo anno. Di certo, il club, si aspettava sicuramente qualcosa in più dall’allenatore portoghese. Che sì, ha cercato di tenere testa ad un Gala decisamente più forte, però ha mollato troppo presto. E i giallorossi non si sono fatti più riprendere.

Ora è il tempo di chiudere comunque bene la stagione. Magari con due vittorie. E magari, anche, contro un Hatayspor retrocesso da un pezzo e che, nel corso della sua storia, non ha mai vinto contro il Fenerbahce. Certo, sono 8 in totale gli incroci e, salvo il primo, finito in pareggio, tutti gli altri hanno visto sempre gli ospiti di lunedì sera uscire vincenti. Evidente la differenza tecnica tra le due squadre che sono sempre state costruite con obiettivi diversi e che hanno raggiunto, ovviamente, sempre degli obiettivi diversi. Anzi, quest’anno i padroni di casa, il loro, quello della salvezza, non lo hanno proprio raggiunto. Quindi? Quindi non ci può che essere un solo e unico pronostico.

Come vedere Hatayspor-Fenerbahce in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la trentasettesima giornata di Super Lig Hatayspor-Fenerbahce in programma lunedì alle 19:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato di calcio turco.

Comparazione quote

La vittoria del Fenerbahce è quotata 1.19 Goldbet e Lottomatica e a 1.20 su Snai. Il segno GOL ha un valore di 1.55 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Semplice vittoria esterna del Fenerbahce con Mourinho che, di certo, non ha nessuna voglia di interrompere la statistica che vi abbiamo spiegato prima. Si profila un match, pure, bello ricco di gol e che si potrebbe, inoltre, sbloccare già nella prima parte di gara. Ma il colpo esterno – inutile, comunque – non può essere messo in nessun modo in discussione.

Le probabili formazioni di Hatayspor-Fenerbahce

HATAYSPOR (4-3-3): Daduk; Alici, Kilama, Yilmaz, Sertel; Massanga Matondo, Corecki, Saglam; Boutobba, Okoronkwo, Fernandes.

FENERBAHCE (3-4-1-2): Livakovic; Muldur, Skriniar, Djiku; Aydin, Fred, Szimanski, Kostic; Tadic; Talisca, En Nesyri.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3