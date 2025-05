Pronostico Goztepe-Galatasaray: finisce sempre così

Goztepe-Galatasaray è una partita valida per la trentasettesima giornata di Super Lig e si gioca sabato alle 18:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Ha già vinto il campionato il Galatasaray. La festa è partita la scorsa settimana e non si è mai fermata. Perché, comunque, è stata una stagione difficile per i giallorossi di Turchia, che hanno vinto sì con merito, ma sudando contro un Fenerbahce che ad un certo punto sembrava pronto, almeno, all’aggancio. Non è stato così.

E ormai si attende solo la fine dell’annata per andare in vacanza. Anche se, i dirigenti, in vacanza non ci andranno mai perché hanno ricominciato a mettere i presupposti per il prossimo campionato con un obiettivo ben chiaro: alzare il livello tecnico della rosa per diventare protagonisti anche in Europa. L’economia non è un problema, le risorse ci sono: si deve solamente trovare l’appiglio giusto per convincere i giocatori ad accettare la destinazione e la città di Istanbul potrebbe fare la differenza.

Mettendo da parte, adesso, il discorso, contro il Goztepe, formazione che chiuderà la stagione a metà classifica, c’è una costante che si vedrà anche nella serata di sabato. Quale? Eccovi serviti: negli ultimi sette confronti tra queste due formazioni – che non hanno nulla più da chiedere alla propria stagione – la gara ha sempre regalato almeno un gol per squadra. E, c’è da dire, che solamente nel primo degli ultimi sette (vale a dire quello del 2019), il Goztepe ha vinto. Per il resto ci ha rimesso le penne. Quindi l’obiettivo è invertire, almeno, questa di tendenza. Ci riusciranno i nostri eroi? Vedremo.

Come vedere Goztepe-Galatasaray in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la trentatreesima giornata di Super Lig Goztepe-Galatasaray in programma sabato alle 18:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato di calcio turco.

Il pronostico

La certezza come detto è una sola: entrambe troveranno il gol nel corso del match. E poi? E poi il Galatasaray è più forte e vorrà continuare a vincere. Quindi l’affermazione esterna ci sta, eccome.

Le probabili formazioni di Goztepe-Galatasaray

GOZTEPE (3-4-1-2): Ozcimen; Bokele, Heliton, Gunter; Bayrak, Ildiz, Dennis, Nielsen; Tijanic; Kanatsizkus, Romulo Cardoso.

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Lemina; Akgun, Sara, Yilmaz; Osimhen.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3